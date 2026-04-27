Nella suggestiva cornice della Chiesa di San Potito, gremita fino all’ultimo posto, il Coro della Città di Napoli diretto dal maestro Carlo Morelli ha dato vita a una serata capace di unire bellezza, memoria e identità. Un successo che non sorprende, ma che continua a emozionare. Napoli dimostra ancora una volta di avere fame di cultura, di armonia, di esperienze che parlano al cuore.

L’evento si inserisce nella rassegna “Vedi Napoli e poi Mangia”, giunta ormai alla sua quarta edizione, un progetto che nel tempo ha saputo costruire un racconto autentico della città. Il concerto del maestro Morelli si conferma una scelta dal respiro internazionale. Non solo per la qualità artistica, ma per ciò che rappresenta: una città aperta, accogliente, che trova nella musica un linguaggio universale capace di abbattere ogni confine. Tra i momenti più intensi della serata, la straordinaria esecuzione di “Bella ciao” ha trasformato il concerto in un’esperienza corale nel senso più autentico del termine. Non più solo un pubblico, ma una comunità intera che canta, che ricorda, che sente.

In quell’istante, la chiesa non era più solo un luogo, ma un simbolo di libertà condivisa, di memoria viva, di una città che attraverso la musica continua a raccontare la propria anima al mondo. Napoli, ancora una volta, ha dimostrato di essere un’emozione che si rinnova sempre. ‎