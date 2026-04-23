A cura della Redazione

Il Liceo Statale “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata si prepara a vivere un momento di profonda emozione e intensa riflessione culturale. Martedì 28 aprile, alle ore 16:30, l'Aula Magna “Benito Capossela” ospiterà la presentazione del libro "Santo Romano - La notte in cui Napoli rimase in silenzio", un'opera toccante e significativa firmata da Filomena De Mare e Simona Capone, rispettivamente madre e fidanzata di Santo Romano, con la collaborazione di Paola Di Martino e Matilde Bella.

La notte in cui Napoli rimase in silenzio è quella tra l’1 e il 2 novembre 2024. Santo Romano, appena 19 anni, viene ucciso a San Sebastiano al Vesuvio nel tentativo di fare da paciere in una rissa tra giovani nata per futili motivi. L’evento, promosso e condotto dal giornalista e promotore culturale Bernardo Esposito, sarà molto più di una semplice presentazione: si tratterà un incontro di anime, di memorie e di sguardi rivolti al futuro.

Il Liceo Pitagora-Croce, luogo simbolo di formazione e crescita, si trasformerà per l'occasione in uno spazio vivo, in cui parole e silenzi si intrecceranno per raccontare una storia che chiede di essere ascoltata. Protagonisti dell'evento non saranno soltanto le autrici, ma anche gli studenti di alcune classi dell'istituto che, guidati con sensibilità dai loro docenti, hanno letto e approfondito il libro. Saranno proprio loro a dare voce a un confronto autentico: porranno domande, condivideranno riflessioni e offriranno uno sguardo giovane e consapevole sui temi affrontati nel testo, dando vita a un dialogo intenso e partecipato.