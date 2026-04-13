Un momento di riflessione e impegno civile quello in programma sabato 18 aprile alle ore 11.30 presso la libreria Libertà di Torre Annunziata, dove sarà presentato il libro “Flottilia, in viaggio per Gaza” di Arturo Scotto. A introdurre l’incontro sarà Daniela Falanga.

L’iniziativa è promossa dal presidio locale di Libera, il cui presidente Massimo Napolitano sottolinea il valore della partecipazione: “Essere parte di Libera significa scegliere da che parte stare, non restare indifferenti davanti alla prepotenza, sia essa quella dei clan o quella di governi che calpestano i diritti umani fondamentali”.

Il libro racconta l’esperienza diretta dell’autore nella missione internazionale nata per rompere l’assedio e portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, offrendo uno sguardo lucido e coinvolgente su una delle crisi più drammatiche del nostro tempo.

Un messaggio che si inserisce nel solco tracciato da Luigi Ciotti, da sempre impegnato a ribadire come la legalità non possa essere disgiunta dalla giustizia e come il silenzio rappresenti una forma di complicità.

L’incontro sarà anche occasione di confronto e dialogo: interverranno infatti Enzo Amendola, già ministro degli Affari europei, e la giornalista Ilaria Perrelli.

“Libera sta al fianco di chi soffre, contro ogni forma di oppressione - conclude Napolitano -. Incontrare chi ha scelto di non restare in silenzio è un modo per rafforzare la coscienza civile della nostra comunità. La nostra libertà non è tale se non lottiamo per quella degli altri”.