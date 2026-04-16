A cura della Redazione

Nuovo appuntamento culturale a Torre Annunziata con la letteratura e l’impegno civile. Martedì 21 aprile, a partire dalle ore 16:30, la Sala degli Specchi di Palazzo Criscuolo ospiterà la presentazione del libro “Oltre le palme agitate dal vento” della scrittrice oplontina Francesca Carlucci, edito da PAV Edizioni.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Torre Annunziata e vedrà la partecipazione del sindaco Corrado Cuccurullo e dell’assessore alla Cultura Carmela Nappo per i saluti istituzionali.

A moderare l’incontro sarà Antonella Caracciolo, docente del Liceo Statale “Giorgio De Chirico”, istituto che sarà rappresentato anche da una delegazione di studenti e studentesse, coinvolti direttamente nel momento di confronto.

Il romanzo, ambientato proprio a Torre Annunziata, si presenta come una storia corale e intensa, capace di intrecciare il tema delle migrazioni con quello delle vittime innocenti della criminalità organizzata. Un racconto che richiama alla memoria figure simbolo come Giancarlo Siani, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, unendo memoria, dolore e speranza in una narrazione dal forte valore civile.

L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali cittadine, con l’obiettivo di promuovere la lettura e stimolare la riflessione su temi di grande attualità tra le nuove generazioni.