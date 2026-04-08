A cura della Redazione

Parte lunedì 13 aprile 2026 la “Settimana dei concerti di Primavera” promossa dal Liceo “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata. Si tratta di una serie di appuntamenti musicali volti a valorizzare gli studenti e offrire alla cittadinanza momenti di cultura e condivisione. Il calendario prevede esibizioni che spaziano dalla Musica Classica al Jazz e Pop con eventi distribuiti tra la sede centrale e la succursale Cristo Re. La cittadinanza è invitata a partecipare. Di seguito i dettagli del programma. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 17.00.

Lunedì 13 aprile, nella Sede Centrale di Via Tagliamonte, inaugurazione della kermesse esibizione del Coro con ensemble di Chitarre e Arpa.

Martedì 14 (Sede Centrale) sarà la volta dei solisti e dell’ensemble di Musica da Camera.

Giovedì 16 (Sede Centrale) toccherà ai laboratori di Fiati e Clarinetto

Venerdì 17 evento conclusivo nella succursale Cristo Re con l’esibizione dell’Orchestra dell’Indirizzo Musicale del Liceo unitamente alla classe di percussione e al laboratorio nuovi linguaggi.