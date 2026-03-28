A cura della Redazione

Un pomeriggio dedicato al fascino del giallo e alla narrativa contemporanea: Torre Annunziata si prepara ad accogliere la presentazione del libro “La chianca – Le indagini del capitano Mariani” di Giovanni Taranto.

L’appuntamento è fissato per martedì 31 marzo alle ore 17.30 presso Palazzo Criscuolo, in corso Vittorio Emanuele III, nell’ambito dell’iniziativa “Incontriamoci… col giallo!”, promossa dalla sede oplontina dell’Archeoclub d’Italia “Mario Prosperi”.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti dell’assessore alla Cultura Lina Nappo, seguiti da un intervento musicale a cura di Michele Orazzo, che contribuirà a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera dell’evento.

Il momento centrale sarà il dialogo con l’autore, che vedrà protagonisti Mirella Azzurro, Elisa Esposito e Annamaria Raiola, rappresentanti dell’Archeoclub Torre Annunziata. Durante l’incontro sono previste anche letture di brani del libro, affidate ad Antonio Annunziata.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per avvicinarsi al romanzo e ai suoi protagonisti, immergendosi nelle atmosfere investigative del capitano Mariani, ma anche per vivere un momento di condivisione culturale aperto alla città.

A chiudere l’evento, una sorpresa finale per i partecipanti, nel segno della convivialità e della promozione della lettura.