A cura della Redazione

Letteratura, teatro e natura: torna alla sua quarta edizione “Insieme nelle bellezze”, l’evento, organizzato dall’associazione Caffè Letterario, inserito nel calendario di iniziative “Primavera della Cultura” nell’ambito del più ampio progetto Volwer Lab che vede coinvolti, oltre all’associazione capofila Eiraionos Aps, Destinazione Italia s.r.l. e i quattro istituti superiori di Torre Annunziata: il Liceo Pitagora-Croce, il Liceo De Chirico, l’Istituto Marconi e l’Istituto Graziani-Cesaro-Vesevus. Un progetto iniziato a novembre dello scorso anno e finanziato con fondi del NextGeneration Eu su bando del Dipartimento per la Coesione Territoriale che sta coinvolgendo 160 alunni delle scuole oplontine.

Ad aprire gli appuntamenti sarà la giornalista ed inviata di guerra Giuliana Sgrena che, il 7 maggio alle 11,30 a Villa Parnaso, presenterà il libro “Me la sono andata a cercare”. Venerdì 8 maggio, nella stessa location, si riparte dalla letteratura con due finaliste del Premio Strega: Giulia Caminito alle 11,30 con il libro “Il male che non c’è” e Maria Grazia Calandrone alle ore 16 con la presentazione de “Magnifico e tremendo stava l’amore”. Alle ore 18,30, invece, il vincitore del Premio Strega 2021 Emanuele Trevi che presenterà la sua opera “Mia nonna e il Conte”, mentre in serata dalle 20, al civico 397 di corso Vittorio Emanuele III ci sarà lo spettacolo “Le zie della Stella” del Teatro dei Sensi.

Ancora teatro sabato 9 maggio alle 10,30 con lo spettacolo “Gramsci spiegato a mia figlia” scritto e interpretato da Paolo Floris, con musiche dal vivo di Luca Cadeddu Palmas e Pierpaolo Vacca. Infine, domenica alle 9,30 la passeggiata alle pendici del Vesuvio, lungo via Cifelli, e nel pomeriggio alle 18,30 lo scrittore ed attore Ascanio Celestini presenterà il suo libro “Poveri Cristi”.

Un evento che ha avuto il patrocinio morale del Comune di Torre Annunziata, dei Salesiani don Bosco oplontini e dell’associazione Piccoli passi grandi sogni Aps. «L'idea è quella di unire la comunità attorno alla bellezza, perché, come dice Ascanio Celestini, bisogna avere il coraggio di pronunciare la propria verità». Ha detto Rita Commone, che si è occupata delle relazioni con gli autori e gli editori, aggiungendo: «Anche in questa quarta edizione di “Insieme nelle bellezze” riportiamo gli alunni delle nostre scuole al centro del dialogo culturale. Lo facciamo con il coraggio di Giuliana Sgrena, le voci di Emanuele Trevi, Maria Grazia Calandrone, Giulia Caminito e l'emozionante “Gramsci spiegato a mia figlia” di Paolo Floris, accompagnato da Luca Cadeddu Palmas e Pierpaolo Vacca. Nel programma ancora teatro con lo spettacolo de “Le Zie della Stella” Teatro dei sensi Rosa Pristina e una camminata sul Vesuvio».