È la sua storia familiare che si snoda attraverso i secoli, partendo dalla Costiera Amalfitana per arrivare a Torre Annunziata. La racconta nel suo libro, “Il leone, il sole e le stelle”, il medico veterinario Giuseppe Lucibelli, giornalista e coautore molti anni fa di un libro importante sulla squadra di calcio della nostra città, “Savoia, storia e leggenda”.

Peppe, come lo chiamano gli amici, ha dato vita ad un romanzo storico che è frutto di lunghi anni di ricerche negli archivi per riscoprire le origini della sua famiglia. Incominciando persino dal cognome, da Nucibello, poi Lucibello e infine Lucibelli. Da Januarius Lucibello, figlio di Philippus Nucibellus, come riportato nel registro dei battesimi del Settecento. Ma gli avi di Giuseppe Lucibelli li ritroviamo ancora più indietro nel tempo, al Cinquecento, in località Pogerola, una frazione di Amalfi.

Una famiglia che si farà valere nei secoli successivi come imprenditori, proprietari di lanerie, industrie di carta e delle ferriere di Acerno, un paese a sud di Salerno, e di Amalfi. Ma che si distinguerà anche in campo ecclesiastico con il vescovo di Sora, dal 1819 per 18 anni, Andrea Lucibello, che si fece promotore del restauro del duomo di quella città. E fu proprio lui ad adottare lo stemma di famiglia con i simboli del leone, del sole e delle stelle, parole utilizzate da Giuseppe Lucibelli come titolo del suo romanzo storico. Nel libro non mancano nemmeno personaggi minori ma non meno importanti nella vita quotidiana della famiglia Lucibelli, quali Luisella, collaboratrice di Donna Apollonia, famosa per il suo ragù. Il libro è stato presentato sabato scorso, 18 aprile, ad Amalfi, durante l'incontro Giuseppe Lucibelli ha mostrato anche l'albero genealogico familiare ricostruito nei minimi dettagli. In tale occasione è riuscito a riunire i Lucibelli di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Roma e Irsina, nel Materano, immortalati con una foto ricordo.

E' da sottolineare che della famiglia ha fatto parte anche Teresa Lucibelli, nata ad Agerola il 17 settembre 1882, moglie di Gino Alfani, sindacalista , sindaco e parlamentare di Torre Annunziata, che sposò l'8 giugno 1907 ad Amalfi.

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