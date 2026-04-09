A cura della Redazione

“Matrimoni Sospesi” è la commedia in due atti con cui la compagnia “30Allora” diretta da Vincenzo Russo si presenta venerdì 10 Aprile alla “II Rassegna Teatro Amatoriale” in concorso al “Premio Antonio Caso”, al Teatro San Francesco di Torre Annunziata.

Reduce dal successo della scorsa stagione teatrale in cui Rosalia Di Micco, componente della stessa compagnia, si aggiudicò il Premio Mons. Raffaele Russo come migliore attrice protagonista con la commedia thriller “La Zuppiera”, quest’anno l’Associazione teatrale ci propone un testo di grande interesse sociale: la crisi delle coppie generata principalmente dalla scarsa capacità di comunicazione.

Rispetto a questa tematica centrale, di contro, si erge il nobile sentimento che lega due giovani innamorati dell’Amore. Vivono questa loro passione alla luce del sole, nella consapevolezza di poter superare ogni pregiudizio e ostacolo dettato dalle “etichette” con cui spesso la società ama definire ciò che si rifiuta di comprendere.

Una commedia avvincente, dai ritmi incalzanti e che, come spiega il regista Vincenzo Russo, “prende letteralmente a schiaffi lo spettatore” il quale si vede coinvolto emotivamente dalla narrazione scenica e dalla verve comica degli interpreti. “Infatti - prosegue Russo - il filone genuino e comico accompagna tutta la trama, ma le nude verità giungono come una macchina lanciata a folle corsa”.

Questa settimana, ancora una volta, l’appuntamento con il divertimento è per venerdì 10 aprile alle 20.30 al Teatro San Francesco di Torre Annunziata.