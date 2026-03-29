C’è qualcosa di profondamente simbolico, quasi rivoluzionario, nel portare il Teatro dentro un’aula di tribunale. Non solo come ambientazione scenica, ma come spazio reale, vivo, carico di storia e di verità. È proprio qui, nell'aula "Giancarlo Siani" del Tribunale di Torre Annunziata, che prende forma “La condanna”, testo di Francesco Saverio Torrese, diretto da Francalisa Malacario, e interpretato da un gruppo appassionato di avvocati tra cui Laura Anna Picaro, Anna Panariello, Domenico Muollo, Giusy Di Nola, Claudio Longobardi, Nicola Vitiello, Pino Tesoriero, Ezo Strazzulli, Fausta Antonella Cirillo, Giosuè Starita con la partecipazione della scuola di Danza Classica e Moderna “Ballet Studio” diretta dai maestri Barbara Castellano e Massimo De Rogatis. Tutti indistintamente, con autenticità e coraggio, hanno dato corpo a una delle tematiche più urgenti e dolorose del nostro tempo: il femminicidio.

La struttura dello spettacolo è ricca e stratificata. Un video introduttivo apre il sipario emotivo, accompagnando gli spettatori dentro un clima di tensione e consapevolezza. Poi la parola prende forma: quella giuridica, rigorosa e tagliente, si intreccia con la poesia, la musica e la danza, creando un unico filo conduttore che attraversa linguaggi diversi ma convergenti.

Il cuore dell’opera è, naturalmente, il processo. Ma qui la giustizia non si limita a stabilire una pena: si fa provocazione, ribaltamento, denuncia. La condanna inflitta all’omicida è tanto simbolica quanto potente: vivere da donna in una società retrograda, razzista, patriarcale e violenta. Una pena che non cerca vendetta, ma comprensione, empatia forzata, immersione nella realtà quotidiana che troppe donne affrontano.

“La condanna” processa la società intera: una collettività spesso distratta, complice, immobile. Gli attori, lontani da ogni artificio, portano in scena una recitazione sincera, vibrante, che arriva diretta allo spettatore senza filtri. Il messaggio è chiaro: la giustizia non è solo un verdetto, è una presa di coscienza collettiva. E questa, oggi più che mai, è una condanna che riguarda tutti.