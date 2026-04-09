Debutterà in una nuova, intensa veste scenica domenica 12 aprile alle ore 18:30, presso il Teatro Don Orione di Ercolano, “Parthenope-Echi d’amore”, uno spettacolo che si preannuncia come un’esperienza artistica profonda e coinvolgente, capace di toccare le corde più intime dello spettatore.

Scritto e diretto da Yari Mirko Alfano, lo spettacolo prende vita grazie alla sensibilità e al talento della sua straordinaria Compagnia degli Adagi, arricchendosi della partecipazione speciale di Anna Maria Nazzaro. Al pianoforte, le note intense e vibranti di Ugo Cannavale accompagnano un racconto interamente cantato e suonato dal vivo, elemento che conferisce autenticità e potenza emotiva all’intera rappresentazione.

Le coreografie di Mariaelena Del Prete disegnano nello spazio movimenti carichi di significato, mentre le scene e i costumi, curati da Daniele Dattilo e Vera Caiazza, contribuiscono a costruire un universo visivo evocativo, sospeso tra tradizione e contemporaneità.

“Parthenope-Echi d’amore” non è soltanto uno spettacolo: è un viaggio. Un attraversamento del tempo e dello spazio che conduce lo spettatore nel cuore pulsante di Napoli, nella sua anima più profonda, fatta di contrasti, bellezza e struggente verità. Diviso in due atti, il lavoro intreccia musica e parola per affrontare temi universali e attuali: l’amore, l’identità, il senso di appartenenza, la perdita. In un’epoca in cui tutto scorre veloce, “Parthenope-Echi d’amore” invita a fermarsi, ad ascoltare, a sentire. È un abbraccio teatrale che unisce musica, emozione e pensiero, lasciando nello spettatore un’eco destinata a durare ben oltre il sipario. Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro che emoziona, che fa riflettere e, soprattutto, che resta.