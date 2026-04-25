A cura della Redazione

Mercoledì 29 aprile 2026 Torre Annunziata ospiterà un nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione della storia e della cultura del territorio vesuviano. L’iniziativa, promossa nell’ambito degli “Incontri di archeologia e letteratura” dell’Archeoclub d’Italia – sede “Mario Prosperi”, si terrà presso il Liceo Statale Pitagora-Croce.

La mattinata prenderà il via alle ore 10.50 con l’intervento di Lucia Oliva, che presenterà “Femminile Vesuviano. Storie di donne all’ombra del Vesuvio”, un racconto che intreccia memoria, identità e prospettive femminili in un territorio segnato da una storia millenaria.

A seguire, alle ore 11.50, sarà proiettato il docufilm “79 D.C. La storia dimenticata di Rectina”, a cura di Flavio Russo, Salvatore Perillo e Ciro Gaglione. Il lavoro riporta alla luce la figura di Rectina, donna citata nelle fonti storiche legate all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., offrendo una rilettura coinvolgente e approfondita di un episodio spesso trascurato.

L’evento rappresenta un’importante occasione di riflessione e divulgazione, capace di unire rigore scientifico e narrazione, con l’obiettivo di rendere la storia accessibile e viva, soprattutto per le nuove generazioni.

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