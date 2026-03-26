A cura della Redazione

Torre Annunziata si racconta attraverso l’obiettivo fotografico. È in programma per il prossimo 2 aprile, alle ore 16:30, presso Palazzo Criscuolo, l’inaugurazione della mostra fotografica “Torre Annunziata ed i suoi dintorni”, firmata da Antonello Selleri. La bellezza complessa, i vicoli fioriti e i gesti antichi dei pescatori della nostra città diventano protagonisti di un’esposizione d’eccezione. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Torre Annunziata e dall’Archeoclub d’Italia, sezione “Mario Prosperi” di Torre Annunziata, propone un viaggio visivo tra scorci suggestivi, tradizioni e volti del territorio oplontino. Un racconto per immagini capace di restituire identità e bellezza a luoghi spesso vissuti nella quotidianità ma non sempre osservati con attenzione.

Non sarà una semplice esposizione statica: le immagini di Selleri saranno infatti raccontate dalla "voce narrante" di Carola Flauto, con l’accompagnamento del maestro Enrico Vicinanza per il canto, Rosaria Campana al pianoforte e la prof. Monica Montella al violino creando un connubio suggestivo tra l’occhio del fotografo, la potenza della parola e l’armonia della musica. All’evento prenderanno parte le istituzioni cittadine, con i saluti del sindaco Corrado Cuccurullo, del presidente del Consiglio comunale Davide Alfieri e dell’assessore alla Cultura Carmela Nappo. La mostra si propone come un momento di valorizzazione del territorio e della sua memoria, offrendo ai visitatori l’opportunità di riscoprire Torre Annunziata attraverso uno sguardo artistico e autentico.

LA MOSTRA

Mediante una selezione di scatti che spaziano dal bianco e nero d’autore al colore vibrante, Antonello Selleri esplora l’identità di Torre Annunziata. Dalle prospettive architettoniche riflesse nei giochi di luce, alle composizioni floreali che animano i quartieri, fino alla fatica dignitosa dei lavoratori del mare, l'esposizione è un omaggio alla resilienza e al fascino eterno di una città che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. La mostra è aperta liberamente alla cittadinanza e agli appassionati di fotografia e cultura locale.

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