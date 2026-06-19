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Torre Annunziata, un volume in onore di Salvatore Prisco: giuristi a confronto all'Università Federico II

Torre Annunziata, un volume in onore di Salvatore Prisco: giuristi a confronto all'Università Federico II

Mercoledì 24 giugno nell’Aula Pessina la presentazione del Liber amicorum dedicato al costituzionalista oplontino. All’iniziativa parteciperanno docenti universitari e rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Una giornata di studi dedicata al valore del dialogo e al contributo scientifico del professore Salvatore Prisco. Mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 9, nell’Aula Pessina dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si terrà la presentazione del Liber amicorum intitolato “L’arte del dialogo”, volume realizzato in onore del docente federiciano.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e rappresenta un momento di confronto accademico sul pensiero e sull’attività scientifica di Prisco, figura di riferimento nel panorama giuridico nazionale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Carla Masi, e del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Pasquale Damiano. Il coordinamento sarà affidato ad Alberto Lucarelli, mentre l’introduzione sarà curata da Fulvia Abbondante.

Nel corso della mattinata interverranno numerosi studiosi provenienti da importanti atenei italiani, tra cui le Università della Campania Luigi Vanvitelli, Roma Tre, Sapienza Università di Roma e la stessa Federico II. Tra i relatori figurano Domenico Amirante, Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Augusto Cerri, Lorenzo Chieffi, Vincenzo Cocozza, Antonio D’Atena, Paolo Ridola e Claudio Rossano.

Le conclusioni saranno affidate allo stesso Salvatore Prisco, al quale è dedicata l’opera collettanea, pensata come riconoscimento del suo percorso accademico e del contributo offerto negli anni agli studi giuridici e costituzionali. Un appuntamento che riunirà docenti, professionisti e studenti nel segno del confronto e della cultura giuridica.

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