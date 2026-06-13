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"Serata di Valzer", il grande saggio finale di Boscoreale Danza al Teatro delle Rose

"Serata di Valzer", il grande saggio finale di Boscoreale Danza al Teatro delle Rose

Domani, domenica 14 giugno alle ore 19, il Teatro delle Rose di Piano di Sorrento ospiterà lo spettacolo di fine anno della scuola diretta da Marianna Sorrentino. In scena allievi di tutte le età per celebrare oltre trent'anni di passione, formazione e successi nella danza.

 
 
(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Domani, domenica 14 giugno alle ore 19, il Teatro delle Rose di Piano di Sorrento ospiterà il Saggio Spettacolo di Danza "Serata di Valzer" della scuola "Boscoreale Danza" diretta da Marianna Sorrentino, insegnante abilitata e laureata presso l'Accademia Nazionale di Danza Roma.

Come ogni anno, ballerine e ballerini di tutte le età si cimenteranno nello spettacolo di chiusura delle attività con un saluto e un arrivederci a settembre. In oltre 30 anni di attività la scuola Boscoreale Danza ha, infatti, visto fiorire talenti che, allenati ed incoraggiati dalla maestra Marianna Sorrentino, hanno potuto conquistare traguardi molto ambiti nella danza.

Come ogni anno, accanto a lei ci sarà il supervisore Fulvio D'Albero, per anni primo ballerino del Teatro San Carlo di Napoli, con esperienza alla Scala di Milano, all'Arena di Verona e in Rai, che mette a disposizione dei giovani il suo bagaglio di esperienza. Grazie al team di Boscoreale Danza, i corsi riprenderanno dal 1° settembre con Propedeutica (dai 4 ai 7 anni), propedeutica alla Tecnica Accademica (dagli 8 anni), Regolari (dai 9 anni in poi), Danza Moderna e Contemporanea e Danza di Hip Hop. 

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