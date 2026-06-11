Torre Annunziata, Maurizio de Giovanni chiude 'La settimana dello Scrittore'

A cura della Redazione

Si avvia alla conclusione la quinta edizione de “La Settimana dello Scrittore – Ricordando Michele Prisco”, la rassegna culturale dedicata al ricordo della figura e dell’eredità letteraria di Michele Prisco, illustre scrittore di Torre Annunziata, protagonista della narrativa italiana del Novecento e vincitore del Premio Strega nel 1949.

A chiudere il cartellone della manifestazione sarà un appuntamento di grande prestigio con uno dei più amati autori italiani contemporanei: Maurizio de Giovanni, incontrerà i lettori per presentare il suo ultimo romanzo, Il tempo dell'orologiaio, in dialogo con la giornalista e scrittrice Maria Pia Nocerino.

Il volume, pubblicato da Feltrinelli, conclude la storia iniziata con il precedente romanzo L'orologiaio di Brest, accompagnando il lettore verso l’epilogo di una vicenda intensa e ricca di colpi di scena.

Con Il tempo dell’orologiaio, de Giovanni si confronta con un thriller dal ritmo serrato e coinvolgente, capace di addentrarsi nelle zone più oscure della storia recente. Un genere diverso affrontato con la consueta maestria narrativa che conferma ancora una volta il talento e la versatilità dell’autore.

L’incontro si terrà lunedì 15 giugno alle ore 19.00 presso la Libreria Libertà, in Corso Vittorio Emanuele III, 417, a Torre Annunziata.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e prenotazioni del posto e del volume è possibile contattare la libreria ai numeri 393 5295383 e 081 18362436.