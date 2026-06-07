Torre Annunziata, studentesse del Pitagora-Croce alla Federico II per la certificazione linguistica di latino

A cura della Redazione

Nella suggestiva cornice dell’Aula Ottagono, situata sullo storico Scalone della Minerva della sede centrale della Università degli Studi di Napoli Federico II, alunne della classe V A, indirizzo classico, del Liceo Pitagora–Croce di Torre Annunziata hanno partecipato alla prova per il conseguimento della Certificazione Linguistica di Latino di livello A2. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di valorizzazione delle competenze linguistiche e culturali maturate nel percorso di studi, offrendo alle studentesse la possibilità di confrontarsi con uno standard di valutazione riconosciuto a livello nazionale. La partecipazione all’esame testimonia l’impegno delle alunne e conferma l’attenzione che il Liceo diretto dalla prof. Tiziana Savarese riserva alla promozione degli studi classici e alla formazione di eccellenza.

Pubblichiamo le riflessioni delle liceali torresi che hanno partecipato a questo prestigioso appuntamento culturale.

Il 4 giugno, noi alunne della V A Classico, Simona Aucelli, Candida Carillo, Paola Cirillo, Rosarita Fattorusso e Emma Sollazzo, abbiamo partecipato alla prova della certificazione linguistica di latino che per la Campania si svolge presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Studi di Napoli “Federico II”, per il conseguimento del livello A2.

La preparazione è stata faticosa, ma al tempo stesso stimolante. Durante gli incontri dedicati abbiamo affrontato esercizi specifici, argomenti grammaticali particolarmente complessi e imparato a leggere i testi con maggiore consapevolezza. Lavorare insieme ci ha permesso di sostenerci a vicenda, chiarire dubbi e condividere strategie di studio. In questo senso, la certificazione è diventata anche un’esperienza di collaborazione e di crescita.

Il latino è una materia che ha accompagnato per cinque anni noi studentesse del classico, ma affrontarlo in una prova come questa ci ha dato modo di acquisire una prospettiva diversa, oltre la traduzione scolastica. È stata una sfida impegnativa, ma significativa! Inoltre abbiamo provato l’emozione di entrare per la prima volta all’interno di un’aula universitaria, l’aula Ottagono, molto bella e antica, sullo scalone della Minerva, nella sede centrale della Federico II.

Abbiamo conosciuto docenti universitari seri e attenti a noi e nonostante la tensione, abbiamo affrontato la prova con determinazione. A prescindere dal risultato, questa esperienza ci ha permesso di acquisire maggiore sicurezza nelle nostre capacità e di apprezzare ancora di più una lingua che continua a offrirci strumenti preziosi per comprendere il presente.

Ci siamo confrontate con noi stesse e con altri studenti provenienti da varie scuole del territorio. Consigliamo agli studenti che ne avranno la possibilità di cogliere questa opportunità e di mettersi in gioco. Per noi resterà certamente uno dei ricordi più significativi dell’ultimo anno di Liceo!