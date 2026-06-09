Benevento, la notte dello “Strega”: il Teatro Romano incorona i cinque finalisti

Benevento si veste di letteratura e diventa, per una sera, il cuore pulsante della narrativa italiana. Nella straordinaria cornice del Teatro Romano, autentico gioiello archeologico che custodisce oltre duemila anni di storia, si è consumato uno dei momenti più emozionanti e attesi dell'80ª edizione del Premio Strega: la proclamazione dei cinque finalisti che si contenderanno il prestigioso riconoscimento nella finale dell'8 luglio a Roma, nella suggestiva Piazza del Campidoglio.

Un appuntamento che ha trasformato Benevento in una capitale ideale della cultura, capace di accogliere scrittori, editori, lettori e appassionati provenienti da tutta Italia. Le antiche pietre del Teatro Romano hanno fatto da scenario a una serata carica di fascino e significato. Un dialogo ideale tra passato e presente, tra la memoria custodita dai monumenti e la forza delle parole che continuano a raccontare il nostro tempo. La letteratura, ancora una volta, si è dimostrata uno strumento di libertà, conoscenza e crescita collettiva. A conquistare l'accesso alla finale sono stati cinque autori di straordinario talento, portatori di storie diverse ma accomunate dalla capacità di interrogare il presente e di scavare nelle profondità dell'animo umano.

Tra i protagonisti della cinquina troviamo Michele Mari con "I Convitati di Pietra", un'opera intensa e visionaria che conferma il talento di uno degli scrittori più raffinati della letteratura contemporanea italiana. Accanto a lui Matteo Nucci con "Platone, una storia d'amore", un romanzo capace di intrecciare filosofia, passione e riflessione esistenziale in una narrazione coinvolgente e originale. Nella cinquina finale entra anche Bianca Pitzorno con "La Sonnambula", opera che porta la firma di una delle autrici più amate dal pubblico italiano, capace ancora una volta di sorprendere con una scrittura elegante e profonda. Tra i finalisti figura inoltre Teresa Ciabatti con "Donnaregina", romanzo intenso e coraggioso che affronta temi delicati attraverso una voce narrativa potente e riconoscibile, confermando l'autrice tra le protagoniste assolute della narrativa italiana contemporanea. Completa il gruppo dei magnifici cinque Alcide Pierantozzi con "Lo Sbilico", un'opera che ha conquistato critica e lettori grazie alla sua capacità di raccontare fragilità, inquietudini e trasformazioni del nostro tempo.

Ma la serata beneventana ha riservato anche una sorpresa. Accanto alla cinquina ufficiale è stato infatti annunciato il ripescaggio in quota indipendente di Elena Rui con "Vedove di Camus", romanzo che entra così tra i protagonisti di questa edizione speciale dello Strega, arricchendo ulteriormente una competizione già straordinariamente ricca di qualità letteraria. I riflettori adesso si spostano verso Roma. Sarà Piazza del Campidoglio, l'8 luglio, a ospitare il gran finale di un'edizione storica, quella degli ottant'anni del Premio Strega. Una ricorrenza che celebra non soltanto uno dei più importanti riconoscimenti letterari italiani, ma la capacità della narrativa di interpretare il presente, custodire la memoria e immaginare il futuro. Da Benevento è partito il conto alla rovescia. La città delle streghe, dei monumenti millenari e delle grandi tradizioni culturali ha scritto una nuova pagina della storia del premio più ambito della letteratura italiana. Per una notte, il Teatro Romano è diventato una cattedrale della parola, dove i libri hanno acceso la loro luce e dove la magia della letteratura ha conquistato il pubblico.

Adesso resta l'attesa. Quella che precede ogni grande finale. Quella che accompagna ogni storia destinata a lasciare il segno. Benevento ha già vinto la sua sfida: essere, ancora una volta, il luogo in cui la cultura incontra la bellezza e dove le parole diventano emozione.