Torre Annunziata – Cerimonia di premiazione del concorso teatrale “Antonio Caso” al Teatro San Francesco

A cura della Redazione

Sarà l’evento finale con la cerimonia delle premiazioni, in programma mercoledì 10 giugno alle ore 20.00 al Teatro San Francesco di Torre Annunziata, a concludere la “II Rassegna San Francesco-Premio Antonio Caso”, kermesse del teatro amatoriale promossa dall’Associazione “La Filodrammatica Sanfrancesco” di concerto con don Paolino Franzese, rettore delle comunità parrocchiali Ave Gratia Plena e San Francesco.

La manifestazione, grazie al patrocinio morale del Comune di Torre Annunziata e della FITA Campania (Federazione Italiana del Teatro e delle Arti) si è articolata, dallo scorso mese di gennaio, in 12 spettacoli in concorso realizzati da compagnie provenienti da tutta la regione Campania. Gruppi teatrali che con entusiasmo hanno risposto al richiamo del palcoscenico contribuendo ad un cartellone ampio e variegato, toccando tutte le corde del divertissement, ma anche fondamentali e attualissime tematiche sociali. L’idea del Premio nasce sulla falsa riga di “Venerdì in parrocchia”, la rassegna voluta fortemente da Monsignor Raffaele Russo che ha sempre sostenuto ogni tipo di attività teatrale, in quanto riteneva che fosse il mezzo più immediato per coinvolgere, interessare e promuovere cultura.

Il premio, per questa seconda edizione, è intitolato a Antonio Caso, fondatore della Compagnia “La Filodrammatica Sanfrancesco”, un uomo straordinario che ha dedicato la sua vita all’arte, al teatro e all’educazione dei ragazzi.

La rassegna anche quest'anno ha visto impegnata una giuria tecnica composta da: Giuseppe Chervino (giornalista), Giovanni Caso (attore), Antonio Annunziata (attore), Giovanna Esposito (docente e curatrice di progetti teatrali scolastici), Anna Vitiello (promotrice culturale), Adolfo Santoriello (tecnico audio-luci) e Giuseppe Forcella (fotografo). I giurati quest’anno, in virtù della presenza in concorso di spettacoli con prevalenza musicale, sono stati affiancati da un esperto di eccellenza: il maestro Gennaro Gurgone. E proprio nel versante musicale è stato istituito un riconoscimento speciale dedicato alla memoria di Francesco Esposito, musicista, cantante e attivissimo promotore culturale della parrocchia di San Francesco, scomparso prematuramente.

La serata finale sarà una grande, gioiosa festa con protagoniste tutte le compagnie che hanno partecipato con il consueto entusiasmo alla rassegna.