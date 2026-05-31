Torre Annunziata, al via il Premio Poppea Sabina 2026: poesia e teatro per valorizzare nuovi talenti

A cura della Redazione

Torna il Premio Poppea Sabina, il concorso letterario promosso dalla Pro Loco Oplonti Marina del Sole APS di Torre Annunziata che, dopo il successo della prima edizione, rilancia per il 2026 un'importante occasione dedicata alla creatività e all'espressione artistica. L'iniziativa, realizzata con il patrocinio morale della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Torre Annunziata, punta a valorizzare nuovi talenti del panorama culturale locale e a promuovere la produzione di opere originali nel campo della poesia e della scrittura teatrale.

Il concorso si articolerà in due sezioni: Poesia Inedita, riservata a componimenti poetici originali e mai pubblicati, e Monologo Inedito, dedicata a testi teatrali in forma di monologo, anch'essi originali e mai rappresentati.

La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età o nazionalità, con l'unico requisito che le opere presentate siano rigorosamente inedite. Ogni autore potrà concorrere a entrambe le categorie, presentando una sola opera per ciascuna sezione.

Uno degli aspetti più significativi dell'iniziativa è la totale gratuità dell'iscrizione. Non è infatti prevista alcuna quota di partecipazione, a conferma della volontà degli organizzatori di favorire la più ampia adesione possibile e di offrire un'opportunità concreta a chi desidera mettere alla prova il proprio talento artistico.

Le opere dovranno essere inviate entro il 15 settembre 2026 in formato PDF o Word, utilizzando il modulo disponibile sul sito della Pro Loco Oplonti. La documentazione richiesta comprende il testo dell'opera, una dichiarazione che ne attesti l'inedito e una breve biografia dell'autore. Tutto il materiale dovrà essere trasmesso all'indirizzo email info@prolocoplonti.it.

Per quanto riguarda le esibizioni, i partecipanti dovranno rispettare i tempi stabiliti dal regolamento: massimo quattro minuti per la lettura delle poesie e sette minuti per l'interpretazione dei monologhi.

Una commissione preliminare avrà il compito di selezionare cinque finalisti per ciascuna categoria. I nomi degli autori ammessi alla fase conclusiva saranno resi noti entro il 30 settembre 2026 e i selezionati saranno invitati a esibirsi durante la serata finale.

L'evento conclusivo è previsto per la metà di ottobre 2026 in una location che sarà comunicata prossimamente. Durante la manifestazione i finalisti presenteranno dal vivo le proprie opere davanti al pubblico e a una giuria che procederà a una valutazione indipendente. Oltre alla qualità letteraria dei testi, saranno presi in considerazione anche aspetti performativi quali interpretazione, presenza scenica e capacità comunicativa.

I vincitori delle due sezioni saranno decretati esclusivamente sulla base dei punteggi assegnati durante la finale. Al primo classificato della categoria Poesia Inedita e al vincitore della sezione Monologo Inedito sarà conferito il prestigioso Premio Poppea, rappresentato da una statuetta stilizzata dedicata a Poppea Sabina, figura storicamente legata al territorio oplontino.

Sono inoltre previsti premi speciali, menzioni d'onore e riconoscimenti per le interpretazioni più meritevoli, mentre tutti i finalisti riceveranno medaglie e attestati di partecipazione.

Con questa seconda edizione, il Premio Poppea Sabina si conferma un appuntamento culturale di rilievo per il territorio, capace di coniugare valorizzazione del patrimonio storico locale e promozione della creatività contemporanea, offrendo a poeti, autori e interpreti una prestigiosa vetrina per far conoscere il proprio talento.

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