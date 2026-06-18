Ravello Festival 2026, quando la musica incontra l'infinito

Dal 4 luglio al 5 settembre la 74ª edizione del Ravello Festival torna a illuminare Villa Rufolo. Ventidue appuntamenti, le più grandi orchestre del mondo e un palcoscenico sospeso tra cielo e mare, dove ogni concerto diventa un'esperienza irripetibile. Ci sono luoghi che sembrano essere stati creati per accogliere la bellezza. Ravello è uno di questi. Arroccata sulle alture della Costiera Amalfitana, lontana dal frastuono e vicina all'orizzonte, la città che incantò artisti, scrittori e viaggiatori di ogni epoca continua a custodire un privilegio raro: trasformare l'arte in emozione pura. Qui, dove il mare appare come un'immensa distesa di luce e il tempo sembra seguire un ritmo diverso, la musica trova da oltre settant'anni la sua dimora estiva.

Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il suo incantesimo nel luogo simbolo della rassegna: il leggendario Belvedere di Villa Rufolo, una terrazza naturale sospesa tra il blu del Tirreno e il cielo della Costiera. È qui che Richard Wagner, durante la sua visita a Ravello nel 1880, riconobbe il giardino immaginato per il secondo atto del Parsifal. Ed è qui che ancora oggi la musica sembra dialogare con il paesaggio, fondendosi con il vento, con la luce del tramonto e con il silenzio delle montagne che abbracciano il mare. La nuova edizione del Ravello Festival non si limita a proporre un cartellone di eccellenza. Un racconto che attraversa secoli di storia musicale, dal Barocco alle avanguardie contemporanee, e che invita il pubblico a scoprire connessioni profonde tra linguaggi, epoche e sensibilità artistiche differenti.

Sotto la guida del presidente della Fondazione Ravello, Alessio Vlad, e del direttore artistico Lucio Gregoretti, il Festival continua a perseguire una visione precisa: fare di Villa Rufolo il luogo in cui la grande musica internazionale incontra il paesaggio, la memoria e la capacità di stupirsi. Ventidue appuntamenti compongono un itinerario sonoro che attraversa l'estate ravellese, trasformando ogni serata in un incontro unico con alcuni dei più grandi interpreti del nostro tempo. Il 4 luglio sul palco salirà l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Daniele Gatti, uno dei direttori più autorevoli della scena mondiale. Sarà l'inizio di un viaggio musicale che vedrà alternarsi formazioni prestigiose provenienti da tutta Europa. Arriveranno a Ravello l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, la Filarmonica George Enescu, l'Orchestra dell'Opera Nazionale di Bucarest, l'Ensemble Pygmalion guidato da Raphaël Pichon e numerose altre realtà che rappresentano il meglio della produzione sinfonica internazionale.

Tra gli appuntamenti destinati a richiamare l'attenzione degli appassionati figurano le esclusive italiane della Dresdner Festspielorchester con Kent Nagano, della Gustav Mahler Jugendorchester diretta da Philippe Jordan e il debutto nazionale della Constellation Choir and Orchestra guidata da Sir John Eliot Gardiner.

Particolarmente attesa la presenza di Jordi Savall, figura leggendaria dell'interpretazione storica, che porterà a Ravello Le Concert des Nations e la Capella Reial de Catalunya in una delle serate più prestigiose dell'intera stagione. Accanto alle grandi orchestre, il Festival dedica spazio alla musica da camera, alle riletture contemporanee e alle produzioni speciali, come il progetto dedicato a Piccinni e Gluck con Sergio Rubini o l'integrale pianistica di Maurice Ravel affidata al talento di Jean-Efflam Bavouzet.

Quando agosto avvolgerà la Costiera nelle sue notti più calde, il Festival cambia atmosfera senza perdere eleganza. Le luci si abbassano, il mare si trasforma in uno specchio nero e il Belvedere di Villa Rufolo accoglie il linguaggio libero e sofisticato del jazz. Andrea Motis, Rita Marcotulli e l'attesissimo Omaggio a Miles offriranno tre serate di straordinaria intensità artistica, confermando la capacità del Festival di attraversare i generi mantenendo intatto il proprio livello qualitativo.

Esiste però un momento che, più di ogni altro, rappresenta l'anima del Ravello Festival. È il Concerto all'Alba. Quando il sole non è ancora sorto e il mare è soltanto una linea scura all'orizzonte, migliaia di spettatori prendono posto nel silenzio del Belvedere. Poi arrivano le prime note. Lentamente il cielo si accende di rosa, d'oro e di azzurro, mentre la luce conquista il paesaggio e la musica accompagna uno spettacolo che nessuna scenografia potrebbe replicare. L'11 agosto 2026 sarà l'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno, diretta da Alessandro Palumbo, a guidare questa esperienza che negli anni è diventata un simbolo riconosciuto ben oltre i confini italiani.

Il Ravello Festival continua a essere molto più di una rassegna concertistica. È un luogo dell'anima. Per oltre due mesi, artisti provenienti dai più importanti teatri e festival del mondo si incontreranno a Ravello per dare vita a una stagione che promette di restare nella memoria degli spettatori.