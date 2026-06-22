Premio Cimitile 2026, trionfo della cultura tra grandi firme e straordinaria partecipazione di pubblico

Si è conclusa con una partecipazione straordinaria di pubblico e con la consegna dei tradizionali "Campanili d'Argento" la XXXI edizione del Premio Cimitile, manifestazione promossa dalla Fondazione Premio Cimitile presieduta da Felice Napolitano, con il sostegno della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Cimitile e dell'Associazione Obiettivo III Millennio. L'edizione 2026, dedicata all'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ha rappresentato ancora una volta un autentico laboratorio di idee, capace di mettere in dialogo istituzioni, intellettuali, giornalisti, scrittori, studiosi e cittadini.

Da oltre trent'anni il Premio Cimitile rappresenta un'occasione d'incontro tra cultura, territorio e istituzioni, contribuendo alla crescita civile e culturale della Campania. Nel corso della serata condotta da Ingrid Muccitelli, sono stati consegnati i riconoscimenti ai vincitori della XXXI edizione. A presiedere il Comitato Scientifico è stato il professor Francesco Giorgino, giornalista Rai e scrittore, che ha evidenziato il valore identitario della manifestazione: «Il Premio Cimitile è un patrimonio culturale che continua a rinnovarsi mantenendo salde le proprie radici. È un esempio virtuoso che valorizza il merito e la diffusione della conoscenza, guardando al futuro senza dimenticare la propria storia».

Tra i protagonisti assoluti della serata lo scrittore Lorenzo Marone, premiato per la Migliore Opera Edita di Narrativa con il romanzo "Ti telefono stasera" pubblicato da Feltrinelli. Il riconoscimento per la Migliore Opera Edita di Attualità è stato assegnato a Giovan Battista Brunori per "Il nuovo Medioriente. Il declino della Mezzaluna Sciita", mentre il premio per la Migliore Opera Edita di Saggistica è andato a Claudio Cerasa per “L'antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo”. Per la sezione dedicata all'archeologia e alla cultura artistica in età paleocristiana e altomedievale è stata premiata Natasha Luigia Antonino. Il prestigioso Premio Giornalismo "Antonio Ravel" è stato conferito alla giornalista Rai Maria Soave, volto del TG1 e di Uno Mattina News, mentre il Premio Speciale "Ermanno Corsi" è stato assegnato al professor Paolo Antonio Ascierto, eccellenza mondiale dell'oncologia e della ricerca scientifica.

La serata ha saputo coniugare cultura e spettacolo grazie alle esibizioni di Ivana Spagna, del rapper Anastasio, di Enzo Gragnaniello, Frate Alessandro, della cantante Stè, della mezzosoprano Mariangela Zito, dell'attrice Carmen Di Marzo e del Quartetto Orchestra della Campania diretto dal Maestro Leonardo Quadrini e della compagnia “Protagonisti Ballet” guidata da Monica Maraldo. Numerose le personalità istituzionali presenti, tra cui il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Massimiliano Manfredi, il Sindaco di Cimitile Filomena Balletta, il Presidente dell'Associazione Obiettivo III Millennio Elia Alaia, l'editore Diego Guida, l'ex Direttore Generale Rai Mauro Masi, il Colonnello dei Carabinieri Salvatore Sferlazza e numerosi amministratori del territorio.

Ancora una volta il Premio Cimitile ha confermato il proprio ruolo di punto di riferimento nel panorama culturale nazionale, capace di valorizzare il patrimonio storico delle Basiliche Paleocristiane e di promuovere il dialogo tra sapere, informazione, arte e società. La serata conclusiva, sarà trasmessa su Rai 2 il prossimo 7 luglio in seconda serata, portando nelle case degli italiani il racconto di una manifestazione che da oltre trent'anni rappresenta una delle più prestigiose celebrazioni della cultura nel sud Italia.