MAV Ercolano, 18 anni di innovazione: ingresso gratuito e festa per la città

A cura della Redazione

Il MAV, Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, compie 18 anni e li festeggia con un'intera giornata di eventi gratuiti aperti a tutta la città, tra teatro per bambini, ingresso libero al museo e uno spettacolo musicale immersivo in piazza.

Era l'8 luglio 2008 quando il MAV apriva per la prima volta le sue porte, diventando in pochi anni uno dei musei più visitati della Campania e un punto di riferimento internazionale per l'archeologia virtuale. Diciotto anni dopo, il Museo festeggia il proprio compleanno con "MAV18 – Una festa lunga un giorno", un programma pensato per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati di cultura e tecnologia in un'unica, grande giornata di festa.

"Diciotto anni fa nasceva un'idea semplice ma coraggiosa: raccontare l'archeologia con il linguaggio del futuro. Oggi quel progetto è cresciuto insieme al nostro territorio, diventando un punto di riferimento per migliaia di famiglie e studenti ogni anno. Festeggiare questo traguardo con una giornata aperta a tutta la città è il modo più naturale per dire grazie a chi ci ha accompagnato in questo percorso, e per guardare ai prossimi anni con lo stesso entusiasmo del primo giorno" – dichiara Alessandro Remondelli, Presidente della Fondazione CIVES.

Il programma degli eventi di mercoledì 8 luglio 2026

Ore 11.00 – Teatro Auditorium MAV

Fabulae: da Esopo a Fedro

Si comincia la mattina con uno spettacolo di teatro per bambini a cura dell'Associazione Culturale M&N's. "Fabulae: da Esopo a Fedro" riporta il pubblico alle origini della favola, in un mondo popolato da lupi, volpi, rane e strane divinità: un racconto fantastico costruito attraverso le opere di autori immortali della letteratura classica.

Ore 16.00–20.00 – Museo MAV

MAV Free

Dalle 16.00 alle 20.00 il Museo apre le porte a ingresso completamente gratuito. Un'occasione unica per vivere un viaggio nelle antiche città romane, tra proiezioni, ricostruzioni virtuali e realtà aumentata, fino a rivivere l'emozione dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., cuore dell'esperienza immersiva che ha reso il MAV celebre in tutto il mondo.

Ore 21.00 – Via IV Novembre

Psycodrummers in "Led Jackets"

A chiudere la giornata, in piazza, un grande spettacolo musicale: il DJ set degli Psycodrummers in "Led Jackets", tra luci immersive, effetti visivi, proiezioni e atmosfere sonore. Un progetto artistico che unisce percussioni industriali, movimento scenico, coreografie collettive e costumi a LED, pensato per festeggiare i 18 anni del Museo con uno spettacolo speciale a metà tra musica e tecnologia.

Situato a pochi passi dagli scavi archeologici dell'antica Herculaneum, il MAV è un centro di cultura e tecnologia applicata ai Beni Culturali tra i più all'avanguardia in Italia. Attraverso ricostruzioni scenografiche, interfacce visuali e ologrammi, il Museo conduce i visitatori in un percorso virtuale e interattivo che racconta la vita quotidiana delle città romane vesuviane fino all'eruzione del 79 d.C.