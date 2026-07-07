Oltre l'ombra del Vesuvio: la lezione civile di Giovanni Taranto che l'America ha già compreso

A cura della Redazione

Quando le università di Harvard e Princeton decidono di inserire stabilmente nei propri cataloghi di consultazione l’intera opera di un autore italiano, non si muovono mai per una fascinazione legata al semplice intrattenimento di genere. La scelta di accogliere anche La chianca (Avagliano Editore), quarta indagine dell'iconico Capitano Giulio Mariani, all’interno di patrimoni librari immensi come la celebre Firestone Memorial Library o nei circuiti del Research Collections and Preservation Consortium, risponde a una logica documentaria ben precisa. Gli atenei d’oltreoceano hanno infatti individuato nel "giallo vulcanico" del giornalista oplontino Giovanni Taranto una chiave di lettura antropologica e sociale universale, capace di elevare la letteratura d’impegno civile a specchio rigoroso della realtà contemporanea. Prima di questo quarto capitolo, la strada era già stata aperta dai tre straordinari capitoli precedenti, ovvero La fiamma spezzata uscito nel 2021, Requiem sull’ottava nota nel 2022 e Mala fede nel 2023. Questa stratificazione ha convinto i selezionatori americani della solidità di un progetto che non premia un banale meccanismo investigativo, ma l'accuratezza analitica con cui vengono scandagliate le dinamiche umane e criminali, dosando lo stile con una rara godibilità e un’ironia mai banale.

Questo fenomeno intellettuale invita a una riflessione profonda, che deve interrogare in primo luogo l’Italia e le istituzioni culturali della Campania. Se i massimi templi del sapere mondiale riconoscono la dignità letteraria del territorio vesuviano attraverso questa saga, diventa necessario che la critica e le istituzioni nazionali valorizzino al meglio, e con identica lungimiranza, la portata di queste opere. Spesso la letteratura di genere viene confinata in una nicchia commerciale, ma il lavoro di Taranto dimostra la necessità di sradicare questo pregiudizio, riconoscendone il valore pedagogico e lo sguardo sociologico profondo. Non si tratta di provincialismo, bensì della capacità di accorgersi che un’epopea civile nata all’ombra del Vesuvio possiede gli strumenti per parlare al mondo intero con la lingua aspra e compassionevole della verità.

I riconoscimenti nazionali, a dire il vero, stanno iniziando a delineare questo percorso con fermezza. L’intera serie dedicata al Capitano Mariani è stata recentemente incoronata alla rassegna PordeNoir con il Premio Nazionale per la “Miglior Serie Noir italiana”, dove la critica ha lodato la coerenza strutturale e una lingua definita da Cecilia Scerbanenco come un coro da tragedia greca. Un rigore analitico che risente felicemente anche della personale disciplina etica dell'autore, Grand Master 8° Dan di Taekwondo. Ma è proprio con l’ultimo romanzo, La chianca, che si tocca l'apice della denuncia sociale, meritando il prestigiosissimo Premio Elsa Morante 2026 per la sezione "Nisida", assegnato da una giuria presieduta da Dacia Maraini.

Il romanzo prende il nome dal termine che indica la macelleria e scava con precisione chirurgica nell'abisso della tratta delle giovani donne gestita dalla camorra e dalla malavita dell'Est, simboleggiata da un club privato con una farfalla blu sui fianchi del Vesuvio. Taranto mette a nudo i carnefici e la rete silenziosa di omissioni e convenienze che li circonda, ma offre al contempo uno straordinario strumento di riscatto. La sezione del premio intitolata a Nisida evidenzia la valenza pedagogica e riabilitativa della sua scrittura: già in passato Requiem sull’ottava nota, vincitore del Premio Mysstery al Festival del Giallo Città di Napoli, era diventato un testo cardine per progetti di lettura sul tema del reclutamento dei minori con i ragazzi dell’Istituto Penale Minorile. Oggi questa staffetta della legalità prosegue, confermando Taranto come una delle voci più autorevoli e necessarie del panorama contemporaneo, un autore che Ciro Sabatino – direttore del Festival del Giallo Città di Napoli - ha accostato all'eredità di Giancarlo Siani nella cronaca e di Veraldi nella letteratura. Proprio per questo, accogliere la lezione che ci arriva da Harvard e Princeton significa dare il giusto peso a una narrazione che ha ormai superato ogni confine locale per farsi etica universale.