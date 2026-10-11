Ballando con le Stelle, seconda puntata: trionfa Monica Guerritore, baci e scintille in pista

La seconda puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 10 ottobre su Rai 1, ha incoronato Monica Guerritore e Luca Urso. La coppia ha conquistato il primo posto al termine di una serata segnata da esibizioni coinvolgenti, giudizi severi e qualche tensione a bordo pista. La loro samba sulle note di “Che vita meravigliosa” ha convinto pubblico e giuria, ma decisiva è stata anche l’assegnazione del “tesoretto del cuore” da parte di Rossella Erra: Guerritore e Urso sono saliti a 65 punti e hanno poi confermato il primato con il voto social. La vittoria vale inoltre un bonus di 20 punti per la prossima puntata.

A catalizzare l’attenzione è stata Ornella Muti, protagonista con Pasquale La Rocca di una rumba culminata in un bacio e accolta calorosamente dal pubblico. L’esibizione ha alimentato il confronto con Barbara d’Urso, al centro nei giorni precedenti di indiscrezioni su una presunta gelosia nei confronti del ballerino. La giurata ha replicato: «Ho assistito per una settimana a un fotoromanzo, di cui sono co-protagonista senza aver fatto nulla». Il siparietto ha aggiunto una nota di spettacolo a una serata in cui la coppia Muti-La Rocca ha chiuso seconda con 61 punti, grazie anche al tesoretto attribuito da Simona Ventura. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Sul terzo gradino del podio si sono piazzati Alessandro Matri e Giada Lini con 56 punti, beneficiari della quota di tesoretto assegnata da Francesca Fialdini. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, in evidenza nella classifica tecnica, hanno confermato il buon avvio di stagione; applausi anche per la salsa di Anna Safroncik e Leonardo Lini. Più complicata la serata di Massimo Ghini, ultimo nella graduatoria dopo un tango argentino poco convincente per i giudici. Tra gli ospiti, nelle vesti di ballerini per una notte, Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi e Giacomo Giorgio, che hanno arricchito il programma condotto da Milly Carlucci insieme a Simone Di Pasquale.

La classifica dopo giuria e tesoretti ha visto Guerritore e Urso davanti a Muti-La Rocca e Matri-Lini, seguiti da Aurora Ramazzotti, Anna Safroncik, Andy Díaz, Noemi Bocchi, Alberto Ravagnani, Jimmy Ghione, Manuela Moreno, Eugenio Finardi e dagli altri concorrenti nelle posizioni di coda. Il verdetto più importante, però, è che nessuno ha dovuto abbandonare la gara: non ci sono stati né ballottaggi né eliminazioni. Tutte le coppie torneranno in pista sabato prossimo, quando la competizione entrerà sempre più nel vivo.