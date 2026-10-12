Elisabetta Gregoraci a Pechino Express 2027: ecco con chi sarà in coppia

Nuovo amore e nuovi progetti televisivi per Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, che avrebbe ritrovato la serenità sentimentale accanto all’imprenditore Lodovico Patti, 28 anni e più giovane di lei di 18 anni, sarebbe pronta a partecipare alla quattordicesima edizione di Pechino Express. A rivelarlo è Giuseppe Candela nella rubrica “C’è Chi dice” del settimanale Chi.

Secondo l’indiscrezione, Gregoraci affronterà l’avventura insieme alla sorella Marzia, agente immobiliare specializzata nella compravendita di immobili di lusso. Le registrazioni del programma, condotto ancora una volta da Costantino Della Gherardesca, dovrebbero iniziare a novembre, in vista della messa in onda su Sky nel 2027. La partecipazione non risulta ancora confermata ufficialmente.

Per le due sorelle sarà una sfida lontano dalle comodità quotidiane: Pechino Express mette alla prova coppie di concorrenti chiamate a viaggiare con un budget ridotto, spostandosi anche in autostop e affidandosi all’ospitalità delle persone incontrate. Tra prove fisiche, missioni e tappe da raggiungere, Elisabetta e Marzia potrebbero mostrare al pubblico un lato inedito della loro complicità.