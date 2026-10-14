Emma Marrone, nuovo flirt in vista? Spunta il nome di un noto attore

Emma Marrone e Matteo Martari finiscono al centro di nuove indiscrezioni sentimentali. A lanciare il gossip su una possibile frequentazione tra la cantante e l’attore è stato il settimanale Chi. Ad incuriosire gli appassionati di cronaca rosa non sono fotografie della coppia o dichiarazioni dei diretti interessati, ma una serie di indizi e coincidenze che hanno alimentato le ipotesi sui social. Per il momento, però, la presunta relazione resta tutta da verificare.

Il gossip lanciato da Chi e la telefonata a Milano

Tra gli elementi circolati intorno alla vicenda figura anche una segnalazione riferita all’esperta di gossip Deianira Marzano: secondo il racconto, una donna avrebbe saputo da una conoscente che Emma Marrone, mentre si trovava in una pizzeria di Milano, parlava al telefono con una persona di nome Matteo. Il nome è stato associato da alcuni utenti a Matteo Martari, ma non esistono elementi che permettano di identificare con certezza l’interlocutore. Anche alcune interazioni sui social tra i due sono state interpretate come possibili segnali di un avvicinamento, senza che ciò costituisca una prova. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Il precedente incontro sul set di Apnea

Un precedente incontro professionale tra i due è invece documentato: Matteo Martari ha partecipato al videoclip di Apnea, il brano portato da Emma Marrone al Festival di Sanremo 2024. Una collaborazione che dimostra come i loro percorsi si siano già incrociati, ma non basta a sostenere l’ipotesi di una storia d’amore. In attesa di eventuali chiarimenti, l’indiscrezione lanciata da Chi resta dunque un gossip, non una relazione confermata.