Giulia De Lellis parla degli ex fidanzati: le rivelazioni su Andrea Damante, Irama e Carlo Beretta

Ospite del podcast Vale Tutto, condotto da Selvaggia Lucarelli, Giulia De Lellis ha ripercorso alcune delle relazioni sentimentali più importanti della sua vita, raccontando retroscena e chiarendo indiscrezioni che negli anni hanno alimentato il gossip.

Dalla tormentata storia con Andrea Damante alla relazione con Irama, passando per Carlo Gussalli Beretta, l’influencer ha parlato apertamente del proprio passato sentimentale, soffermandosi anche sull’attuale compagno Tony Effe.

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Andrea Damante e una relazione complicata

Tra le storie più conosciute di Giulia De Lellis c’è quella con Andrea Damante, incontrato durante il programma Uomini e Donne. Una relazione intensa, segnata da momenti difficili e diventata anche argomento del libro dell’influencer dedicato ai tradimenti.

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«Con Andrea eravamo molto giovani, non userei la parola tossica, era stata molto complicata: se avessimo continuato forse sarebbe diventata tossica», ha raccontato.

Parole che mostrano uno sguardo più distaccato rispetto al passato, quando la fine della relazione aveva suscitato grande clamore mediatico.

Irama e la scelta della riservatezza

Diverso il racconto della storia con Irama, che avrebbe insegnato a Giulia De Lellis l’importanza di proteggere maggiormente la propria vita privata.

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«Di Irama ho detto poco e mostrato poco. Ho voluto raccontarlo poco per tutelare lui. Con lui ho iniziato a vivere le relazioni solo per noi. Penso che me l’abbia insegnata proprio lui questa riservatezza e per questo ti chiederei di non dire altro».

Una scelta che l’influencer ha dichiarato di aver mantenuto anche nelle relazioni successive.

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Carlo Gussalli Beretta: la verità sui rapporti con la famiglia

Nel corso dell’intervista, Giulia De Lellis ha smentito anche le indiscrezioni secondo cui non sarebbe stata ben accettata dalla famiglia dell’ex fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

«Non ci sono mai state richieste o invadenze da parte della sua famiglia, non era vero che la famiglia non mi accettava. Sono rimasta in rapporti con la mamma, la zia, la nonna, ma anche con lui. Ci siamo incontrati in una fase diversa della nostra vita, non ci siamo lasciati in maniera problematica, ma semplicemente perché era finita».

L’influencer ha quindi confermato che la separazione è avvenuta senza particolari tensioni e che i rapporti con l’ex compagno e i suoi familiari sono rimasti sereni.

Tony Effe e i timori per la propria immagine

Non sono arrivate dichiarazioni su Andrea Iannone, con cui Giulia De Lellis ha avuto una relazione durata circa due anni. L’influencer ha invece parlato dell’attuale compagno Tony Effe, ammettendo di aver inizialmente temuto che alcuni comportamenti del rapper potessero avere ripercussioni sulla sua immagine pubblica.

«All’inizio sì, me li facevo questi pensieri, non te lo nascondo. L’ho conosciuto con il tempo e mi ha dimostrato che è una persona che quando sbaglia se l’accolla tutta, si prende tutta la responsabilità della cosa, chiede scusa, inizia a fare meglio e ti dimostra che ha capito. Quindi non penso che lui possa mai fare qualcosa di così estremamente grave da intaccare anche la mia vita… Poi il pensiero ogni tanto c’è, non si sa mai».