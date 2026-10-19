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70enne investita da una moto: il centauro fugge, donna in prognosi riservata

Redazione · 2 min di lettura
70enne investita da una moto: il centauro fugge, donna in prognosi riservata

La vittima, di origini ucraine, è ricoverata all'ospedale di Giugliano. Indagano i Carabinieri

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Grave incidente stradale a Sant'Antimo, dove una donna di 70 anni, di origini ucraine, è stata investita da una moto il cui conducente si è dato alla fuga.

L'episodio è avvenuto nella serata di ieri in via Appia. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la donna sarebbe stata travolta da una motocicletta mentre si trovava in strada.

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Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania, che hanno avviato gli accertamenti.

La 70enne è stata trasportata all'ospedale di Giugliano, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e identificare il motociclista fuggito dopo l'incidente.

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