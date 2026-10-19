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70enne investita da una moto: il centauro fugge, donna in prognosi riservata
La vittima, di origini ucraine, è ricoverata all'ospedale di Giugliano. Indagano i Carabinieri
Grave incidente stradale a Sant'Antimo, dove una donna di 70 anni, di origini ucraine, è stata investita da una moto il cui conducente si è dato alla fuga.
L'episodio è avvenuto nella serata di ieri in via Appia. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la donna sarebbe stata travolta da una motocicletta mentre si trovava in strada.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania, che hanno avviato gli accertamenti.
La 70enne è stata trasportata all'ospedale di Giugliano, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata.
Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e identificare il motociclista fuggito dopo l'incidente.
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