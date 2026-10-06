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Ischia, mattone colpisce alla tempia l'arbitro 19enne: 12 persone denunciate

Ischia, mattone colpisce alla tempia l'arbitro 19enne: 12 persone denunciate

Gli scontri durante Lacco Ameno-Real S. Giovanni Frattaminore. I carabinieri hanno analizzato i video dello stadio e quelli pubblicati sui social.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Sono 12 le persone denunciate dai carabinieri in seguito agli scontri avvenuti lo scorso 26 settembre durante la partita tra A.S.D. Lacco Ameno 2013 e Real S. Giovanni Frattaminore, disputata a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia.

Durante i disordini, un mattone lanciato da un tifoso ha colpito alla tempia l'arbitro, un ragazzo di 19 anni. Il giovane direttore di gara è stato soccorso dal personale del 118, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Le indagini attraverso i filmati

I carabinieri della Stazione di Casamicciola Terme, intervenuti sul posto, hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dello stadio e i filmati diffusi attraverso i canali social delle due squadre.

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L'analisi dei video ha consentito di identificare 12 persone ritenute verosimilmente coinvolte negli scontri e nella sassaiola durante la quale è rimasto ferito l'arbitro.

Le accuse

Due persone, un 21enne incensurato e un 26enne già noto alle forze dell'ordine, sono state denunciate per lo scavalcamento della recinzione, il lancio di pietre sul terreno di gioco e la violazione dell'ordinanza comunale che vieta l'accesso alle tribune, chiuse per lavori e interdette dal 2022.

Altre cinque persone, che sarebbero riconducibili allo staff dell'A.S.D. Lacco Ameno 2013, sono state denunciate per avere avuto accesso all'impianto in violazione della stessa ordinanza.

False dichiarazioni per ostacolare le indagini

Alle restanti cinque persone vengono invece contestate false dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali, che secondo gli investigatori sarebbero state finalizzate a ostacolare l'identificazione dei responsabili del lancio degli oggetti.

Tra queste ultime, tre erano già state destinatarie in passato di provvedimenti di Daspo.

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