Bacoli, al nido Siani riparte l'anno educativo: «Qui cresce il futuro»

A cura della Redazione

Un nuovo anno educativo e un nuovo percorso di crescita per i bambini e le loro famiglie. Questa mattina è stato inaugurato il nuovo anno educativo del nido comunale Siani di Bacoli, con un momento di incontro che ha coinvolto piccoli, genitori e personale educativo.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, Paolo Siani, la presidente della Cooperativa Sociale Amira Manuela Capozzi e Adelaide Ferri, in rappresentanza di Iflhan Srl.

Il nido Siani è gestito dalla Cooperativa Sociale Amira, in sinergia con Iflhan Srl, attraverso un modello che punta sull'accoglienza, sulla qualità del servizio e sulla centralità dei bambini. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Della Ragione: «Una città sempre più a misura di bambino»

«Vogliamo essere sempre più una città a misura di bambino, di famiglia. Nel segno della legalità», ha sottolineato il sindaco Della Ragione.

«Ogni volta che inauguriamo l’anno scolastico al Nido Giancarlo Siani – ha aggiunto – assicuriamo più diritti alle mamme e ai papà, ai lavoratori e ai più piccoli. Avere all’inaugurazione Paolo Siani rafforza l’importanza dell’iniziativa, che ha un respiro nazionale».

Paolo Siani: «Il nido ha un'importanza immensa nella crescita»

Paolo Siani ha invece posto l'accento sul valore educativo dei primi anni di vita e sull'importanza delle esperienze vissute dai bambini.

«L’asilo nido ha un’importanza immensa nella crescita dei bambini. Ai genitori dico: vedrete che, grazie al nido, i vostri figli potranno avere performance molto più alte nel loro percorso di crescita. Sì alle favole, ai giochi, ai racconti: è attraverso queste esperienze che i bambini imparano, scoprono e costruiscono il loro futuro».

Capozzi: «Ogni bambino porta con sé un mondo da scoprire»

Per la presidente di Amira, Manuela Capozzi, l'inizio del nuovo anno rappresenta anche il rinnovo di una responsabilità nei confronti dei bambini e delle loro famiglie.

«Ogni bambino che entra in un nido porta con sé un mondo da scoprire. E ogni giorno, per chi ha la responsabilità di accompagnarlo, è un’occasione per costruire qualcosa di importante».

«Per noi inaugurare un nuovo anno educativo – ha proseguito Capozzi – significa rinnovare un impegno: esserci, ascoltare, prenderci cura e creare le condizioni perché ogni bambino possa sentirsi accolto, libero di esplorare e accompagnato nella propria crescita. È una responsabilità che viviamo con grande emozione e con ancora più determinazione».

Un percorso di gioco, relazioni e scoperta

Con l'inaugurazione prende così il via un nuovo percorso fatto di gioco, apprendimento, relazioni e scoperta.

Educatrici ed educatori accompagneranno quotidianamente i più piccoli in quella che per molti di loro rappresenta la prima importante esperienza educativa e di socializzazione al di fuori dell'ambiente familiare.