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Bar senza contatore per cinque anni: «Prelevati 181mila euro di energia elettrica»

Bar senza contatore per cinque anni: «Prelevati 181mila euro di energia elettrica»

L'attività sarebbe stata collegata abusivamente alla rete senza contratto. Il titolare 39enne denunciato dai carabinieri per furto di energia.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Per cinque anni avrebbe alimentato frigoriferi, macchina per il caffè, fornetti, registratore di cassa e tutte le altre apparecchiature del suo bar senza avere né un contatore né un contratto per la fornitura di energia elettrica.

È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Qualiano durante un controllo effettuato in un'attività commerciale che si affaccia sulla Circumvallazione Esterna.

Cinque anni di allaccio abusivo

Secondo quanto ricostruito dai militari con la collaborazione del personale della società elettrica, il locale sarebbe stato collegato abusivamente alla rete per circa cinque anni, vale a dire 1.825 giorni.

Nonostante l'assenza di un regolare contratto, all'interno del bar le apparecchiature elettriche risultavano normalmente funzionanti.

Gli accertamenti avrebbero consentito di quantificare in oltre 181mila euro il valore dell'energia elettrica prelevata senza essere pagata.

Denunciato il titolare

Al termine dei controlli, il gestore dell'attività, un 39enne di Trentola Ducenta, è stato denunciato con l'accusa di furto di energia elettrica.

Una cifra particolarmente elevata, quella stimata per i consumi non contabilizzati: in media, considerando i cinque anni indicati dagli investigatori, si tratta di oltre 36mila euro di energia all'anno.

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