YMA-latte

Camorra tra Caivano e Casoria, maxi blitz contro il clan Angelino: 34 indagati

Camorra tra Caivano e Casoria, maxi blitz contro il clan Angelino: 34 indagati

I Carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare disposta dal Gip su richiesta della Dda di Napoli. Contestati, a vario titolo, traffico di droga ed estorsione.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Maxi operazione dei Carabinieri contro il clan Angelino, organizzazione camorristica ritenuta operativa nei territori di Caivano e Casoria.

Dalle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e delle Sezioni operative delle Compagnie di Caivano e Casoria stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 34 persone.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea.

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione di droga ai fini di spaccio. Contestata anche l’aggravante del metodo mafioso.

Secondo l’impostazione investigativa, al centro dell’inchiesta ci sarebbe un’associazione camorristica armata riconducibile al clan Angelino, attiva soprattutto tra Caivano e Casoria.

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, convocata alle 10.30 negli uffici della Procura di Napoli e presieduta dal procuratore della Repubblica.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Vedi prima le notizie che ti interessano

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE