Camorra tra Caivano e Casoria, maxi blitz contro il clan Angelino: 34 indagati

A cura della Redazione

Maxi operazione dei Carabinieri contro il clan Angelino, organizzazione camorristica ritenuta operativa nei territori di Caivano e Casoria.

Dalle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e delle Sezioni operative delle Compagnie di Caivano e Casoria stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 34 persone.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea.

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione di droga ai fini di spaccio. Contestata anche l’aggravante del metodo mafioso.

Secondo l’impostazione investigativa, al centro dell’inchiesta ci sarebbe un’associazione camorristica armata riconducibile al clan Angelino, attiva soprattutto tra Caivano e Casoria.

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, convocata alle 10.30 negli uffici della Procura di Napoli e presieduta dal procuratore della Repubblica.