Cade da cavallo durante un'escursione: grave 27enne di Acerra

A cura della Redazione

Una 27enne di Acerra, originaria di Brusciano, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo dopo essere caduta da cavallo durante un’escursione a Scanno, in provincia dell’Aquila.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 7 settembre, lungo il suggestivo Sentiero del Cuore, una delle mete più frequentate della zona.

L’allarme lanciato dal fidanzato

Secondo quanto ricostruito, la giovane stava effettuando un’escursione a cavallo quando, per cause ancora da accertare, è caduta rovinosamente. A dare l’allarme è stato il fidanzato, che si trovava con lei. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Considerate le condizioni della 27enne, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Mazzini di Teramo, dove è arrivata in codice rosso.

La giovane avrebbe riportato, tra le conseguenze della caduta, anche un trauma toracico. Le sue condizioni restano gravi, ma, secondo quanto emerso nelle ore successive all’incidente, non sarebbe in pericolo di vita.

I genitori: «Vogliamo sapere cosa è successo»

La famiglia della ragazza chiede ora che venga ricostruita nei dettagli la dinamica dell’incidente e che siano chiarite le cause che hanno provocato la caduta.

«La nostra priorità è la salute di nostra figlia. Le sue condizioni sono gravi e stiamo vivendo ore difficili – spiegano i genitori della 27enne -. Chiediamo che venga ricostruito con precisione quanto è successo, per comprendere le cause della caduta e accertare eventuali responsabilità. Vogliamo risposte fondate sui fatti».

Indagano i carabinieri, informata la Procura

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La vicenda è stata portata anche all’attenzione della Procura della Repubblica di Sulmona. Resta ora da chiarire cosa abbia determinato la caduta da cavallo della giovane e se vi siano eventuali responsabilità.