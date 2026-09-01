Giugliano, Primark apre l'8 settembre a Grande Sud: nuovo store da 5mila metri quadrati

A cura della Redazione

Il Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano completa il suo percorso di trasformazione e si prepara ad accogliere uno dei marchi più attesi. Martedì 8 settembre aprirà il nuovo store Primark, ultimo tassello di un progetto di sviluppo e rinnovamento durato complessivamente 18 mesi.

Il piano è stato portato avanti da Nhood, operatore internazionale di servizi immobiliari, con l’obiettivo di rafforzare Grande Sud come una delle principali destinazioni dello shopping in Campania.

Primark, 5mila metri quadrati a Grande Sud

A catalizzare l’attenzione è soprattutto l’arrivo di Primark. Il nuovo punto vendita di Giugliano avrà una superficie di circa 5.000 metri quadrati e punta a diventare uno dei principali attrattori dell’intero complesso commerciale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L’apertura dovrebbe consentire a Grande Sud di ampliare ulteriormente il proprio bacino di utenza, rafforzando la capacità di richiamo anche al di fuori dell’area giuglianese.

Da Sephora a JD Sports, tutti i nuovi marchi

La trasformazione ha interessato in particolare il mix delle attività commerciali. Negli ultimi mesi sono arrivati a Grande Sud marchi nazionali e internazionali come JD Sports, Sephora, Legami, Flying Tiger e Alcott.

Importante anche il rafforzamento del settore moda. Zara ha introdotto un nuovo format su una superficie di circa 3.000 metri quadrati, mentre sono stati ampliati e rinnovati i negozi Bershka e Pull&Bear.

Operazioni di trasferimento e ampliamento hanno riguardato anche Arcaplanet, Foot Locker e i punti vendita del gruppo Oniverse, con i brand Iuman, Intimissimi e Calzedonia.

Rinnovata anche l'offerta dedicata alla ristorazione, che comprende tra gli altri Fresco, Old Wild West, Rossopomodoro, Villa Pizza, Porzio…ni di Pizza e KFC.

Riorganizzato il 30% delle unità commerciali

Il progetto non si è limitato all'arrivo di nuove insegne. Circa il 30% delle unità commerciali è stato riorganizzato, mentre è stato rivisto il layout generale del complesso.

Realizzati inoltre nuovi collegamenti tra il centro commerciale e il retail park esterno, insieme a interventi sui percorsi pedonali, sulla segnaletica, sugli arredi e sull'accessibilità. L'obiettivo è rendere più semplice e confortevole la permanenza dei visitatori e migliorare l'integrazione tra le diverse aree del parco.

Con la conclusione del programma di riqualificazione, Grande Sud punta dunque a consolidare il proprio ruolo nel panorama commerciale campano, con un'offerta che integra shopping, ristorazione e tempo libero.

«La riqualificazione di Grande Sud è parte di un percorso di valorizzazione che Nhood ha sviluppato attraverso attività di asset, leasing, technical e pilotage management – commenta Luigi Lancia, Property Management Deputy Director di Nhood –. Il lavoro svolto sul tenant mix, con l’ingresso di nuove insegne e il rafforzamento dell’offerta, punta a rendere il centro più attrattivo e in linea con le esigenze del mercato».

Secondo Lancia, gli interventi sugli spazi e sulla fruibilità del complesso mirano, in sinergia con la nuova proprietà, a «consolidare il ruolo di Grande Sud come leader per il territorio e a incrementarne il valore nel tempo».