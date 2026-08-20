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Auto guidata da un 17enne finisce contro una cabina elettrica: 3 feriti

Auto guidata da un 17enne finisce contro una cabina elettrica: 3 feriti

Un 15enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli in codice rosso

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Stanotte i Carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti in viale della Resistenza a Calvizzano per un incidente stradale. Un’auto guidata da un 17enne è finita contro una cabina Enel, si è ribaltata e ha danneggiato altri veicoli in sosta, cancelli e mura perimetrali di alcune abitazioni. Nell’abitacolo anche il fratello del conducente e un amico, entrambi 15enni.

I due fratelli sono stati portati al pronto soccorso di Giugliano in codice verde e giallo. L’amico è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli in codice rosso, in prognosi riservata.

Indagini in corso per chiarire dinamica. Auto sequestrata

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