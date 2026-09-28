Aggredisce la fidanzata e la prende a calci anche in ospedale: arrestato 26enne

A cura della Redazione

Una telefonata al 112 poco dopo le 7 del mattino segnala la presenza di un uomo ferito in via Carrafiello, a Varcaturo, nei pressi di un albergo.

Quando i carabinieri arrivano sul posto trovano un 26enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, con una ferita da arma da taglio a un braccio. Il giovane viene soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Pozzuoli.

L'incontro con la fidanzata in ospedale

È proprio al pronto soccorso che la vicenda assume nuovi contorni. Nell'area triage si trova anche una 25enne, arrivata per farsi medicare. Il 26enne la riconosce e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, inizia a minacciarla per poi colpirla con un calcio al petto. I militari intervengono immediatamente, bloccano il giovane e lo arrestano. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La ragazza, inizialmente spaventata, racconta quindi quanto sarebbe accaduto nelle ore precedenti.

L'aggressione dopo una serata con gli amici

I due sono fidanzati e avevano trascorso la serata insieme ad alcuni amici in un locale. All'alba, mentre stavano per rientrare, una discussione nata per futili motivi sarebbe degenerata in violenza.

Secondo la ricostruzione, il 26enne avrebbe afferrato la ragazza per i capelli, trascinandola attraverso il locale fino all'esterno, per poi colpirla con calci e pugni. La 25enne sarebbe riuscita a fuggire e a raggiungere l'abitazione dei genitori, poco distante. In seguito, accompagnata dai familiari, si sarebbe recata in ospedale, dove avrebbe incontrato nuovamente il fidanzato.

Il 26enne ferito dopo l'aggressione

Resta da chiarire anche quanto accaduto al giovane dopo l'episodio nel locale. Dagli accertamenti dei carabinieri sarebbe infatti emerso che il 26enne, poco dopo l'aggressione alla fidanzata, sarebbe stato avvicinato da una persona a bordo di un'auto e ferito, forse nel tentativo di difendere la ragazza.

Su questo episodio sono in corso gli accertamenti.

«Non era la prima volta»

La 25enne avrebbe inoltre riferito ai militari che non si sarebbe trattato del primo episodio di violenza, raccontando precedenti comportamenti caratterizzati da scenate di gelosia e controllo ossessivo.

Alla giovane sono stati diagnosticati dieci giorni di prognosi. Stessa prognosi per il 26enne, che è stato arrestato e dovrà rispondere, secondo quanto riferito dall'Ansa, di lesioni e stalking.