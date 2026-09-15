Marigliano, effettuano una rapina e ne tentano altre due: tre arresti

A cura della Redazione

I Carabinieri della Stazione di Marigliano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura nei confronti di una 30enne e due uomini di 33 e 41 anni, gravemente indiziati della commissione di una rapina e di due tentate rapine.

Le indagini dei militari, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nola, hanno consentito di ricostruire i tre episodi criminosi che avrebbero coinvolto - a vario titolo - i tre indagati.

Il primo risale al 1° agosto, quando la donna si sarebbe presentata presso l'abitazione di un 72enne e, dopo averlo minacciato con un coltello, si sarebbe fatta consegnare la somma di 10 euro.

A distanza di appena due giorni, la 30enne sarebbe tornata nuovamente presso l'abitazione dell'anziano, questa volta insieme al complice 33enne. I due avrebbero tentato di ottenere ancora denaro dall'uomo, senza tuttavia riuscirci.

L'ultimo episodio lo scorso 13 agosto, quando i 3 indagati sarebbero entrati in un esercizio commerciale specializzato nella vendita di prodotti per la casa. Dopo aver prelevato dagli scaffali alcuni elettrodomestici, si sarebbero diretti verso l'esterno, riuscendo inizialmente a distrarre l'addetto alla sicurezza. Durante l'allontanamento però, avrebbero perso la refurtiva poi recuperata dai Carabinieri.

L'attività investigativa si è concentrata sull'analisi delle immagini di sorveglianza e sulle testimonianze dei presenti.

I due uomini sono stati tradotti presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale, mentre la donna è stata portata nella casa circondariale di Napoli-Secondigliano.