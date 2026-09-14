Bacoli, arriva il primo Pride dei Campi Flegrei: corteo tra diritti, inclusione e giustizia sociale

A cura della Redazione

Sarà Bacoli ad ospitare, sabato 19 settembre, il primo Pride dei Campi Flegrei, manifestazione che punta a coniugare la rivendicazione dei diritti delle persone LGBTQIA+ con i temi sociali, ambientali e territoriali dell'area flegrea.

A guidare simbolicamente la giornata sarà Priscilla, originaria di Pozzuoli, scelta come “zia virtuale e ad honorem” del Pride. L'artista sarà contemporaneamente impegnata al Vercelli Pride, realtà con la quale gli organizzatori flegrei hanno stretto un gemellaggio.

Diritti LGBTQIA+, casa, lavoro e tutela del territorio

Il Pride nasce con una forte connotazione politica e sociale. Nel documento degli organizzatori vengono richiamate le difficoltà che attraversano i Campi Flegrei, a partire dal bradisismo, dall'emergenza abitativa e dalla carenza di lavoro, fino alle barriere architettoniche, alla pressione turistica e alla tutela del territorio. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Secondo il comitato promotore, le battaglie per l'identità di genere e l'orientamento sessuale non possono essere separate dai temi della casa, del lavoro, della sanità, della mobilità e della giustizia climatica.

Il “Manifesto Antifascista Intersezionale” alla base della manifestazione rivendica infatti il principio dell'uguaglianza sostanziale e una società che, sottolineano gli organizzatori, non lasci indietro nessuno.

Il Pride dedicato a Tim Curry

L'edizione 2026 sarà dedicata a Tim Curry, l'attore che con il personaggio del Dr. Frank-N-Furter in The Rocky Horror Picture Show è diventato un'icona dell'estetica camp e della libertà espressiva.

La manifestazione di Bacoli si inserisce in un progetto che punta a coinvolgere progressivamente l'intera area flegrea, con una rotazione tra Pozzuoli, Monte di Procida, Quarto e Bacoli.

Concentramento al Castello di Baia, corteo alle 18

Il concentramento è previsto alle 17 al Belvedere Maurizio Valenzi del Castello di Baia, mentre la partenza del corteo è fissata alle 18.

Prima della partenza sarà proposta “Rituale di Liberazione”, performance collettiva dedicata all'identità e alla rinascita. Cinque interpreti, inizialmente uniformati da maschere bianche e involucri dello stesso colore, si libereranno progressivamente del proprio “guscio” per mostrare identità e colori differenti.

Ad aprire il corteo sarà Sbandassurda. La parata attraverserà via Roma, via Ercole e via De Rosa per raggiungere la Villa Comunale, dove la manifestazione si concluderà nell'anfiteatro.

Musica, spettacoli e drag queen nell'anfiteatro

Sul palco si alterneranno gli attori Peppe Loffredo e Nello D'Auria, insieme al trio formato da Federico Binetti alle percussioni, Ettore Tafuri alla chitarra e voce e Aleksander Leonardo come interprete.

Spazio anche alle drag queen Mater Day, Selenis Scorpio, Astromegan, Djibril e Lady Sasha, quest'ultima nel ruolo di Drag Queen delle Cerimonie.

Il Pride dei Campi Flegrei 2026 è promosso dal Comitato Promotore formato da CGIL Nuovi Diritti Napoli e Campania e La Forza delle Idee. Del Comitato Organizzatore fanno parte Antonio Marotta dell'Associazione Nexus, Collettivo Raggia Flegrea, Associazione Crea, l'attivista per i diritti umani Teresa Imperatore, Collettivo Anthos e il militante queer Dario Halfaxa.