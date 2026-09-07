Calitri, 28enne aggredita a martellate dall'ex: arrestato mentre fuggiva verso Napoli
La giovane, colpita alla testa e al volto e poi chiusa in camera da letto, è stata trasportata in eliambulanza a Potenza. È fuori pericolo. L’uomo è indagato per tentato femminicidio, rapina e sequestro di persona.
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