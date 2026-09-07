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Calitri, 28enne aggredita a martellate dall'ex: arrestato mentre fuggiva verso Napoli

Calitri, 28enne aggredita a martellate dall'ex: arrestato mentre fuggiva verso Napoli

La giovane, colpita alla testa e al volto e poi chiusa in camera da letto, è stata trasportata in eliambulanza a Potenza. È fuori pericolo. L’uomo è indagato per tentato femminicidio, rapina e sequestro di persona.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Emergono nuovi particolari sulla brutale aggressione avvenuta sabato pomeriggio a Calitri, in provincia di Avellino, ai danni di una 28enne tunisina. La giovane, Mariem, sarebbe stata colpita ripetutamente con un martello alla testa e al volto da un connazionale della stessa età con il quale aveva avuto una relazione sentimentale, terminata per volontà della donna.

A ricostruire quanto accaduto sono stati i carabinieri del Comando provinciale di Avellino, coordinati dal procuratore capo facente funzione Francesco Raffaele.

L’aggressione nell’abitazione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo aver aggredito la 28enne, l’uomo l’avrebbe chiusa nella camera da letto, impedendole di uscire. Si sarebbe quindi cambiato d’abito prima di allontanarsi dall’abitazione, portando con sé anche una somma di denaro.

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Sono così scattate le ricerche dei carabinieri. Alcune ore più tardi il 28enne è stato individuato al terminal degli autobus di Lioni, a circa venti chilometri da Calitri.

L’uomo era a bordo di un bus diretto a Napoli, ma la fuga è stata interrotta dall'intervento dei militari.

Il 28enne trasferito in carcere

Il giovane è stato successivamente trasferito nel carcere di Avellino. È indagato per tentato femminicidio, rapina e sequestro di persona.

Mariem, invece, a causa delle ferite riportate è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Dopo ore di forte apprensione per le sue condizioni, i medici l’hanno dichiarata fuori pericolo.

Mariem si era trasferita a Calitri da pochi mesi

La 28enne era arrivata a Calitri dalla provincia di Caserta lo scorso giugno. Dal mese successivo aveva iniziato a lavorare come commessa in un bar-pasticceria del centro irpino.

Una nuova vita iniziata da pochi mesi e sconvolta dall’aggressione sulla quale proseguono gli accertamenti degli investigatori.

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