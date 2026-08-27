Melito, dopo il white hash spunta il “frozen”: droga fino a 80 euro al grammo

A cura della Redazione

Il mercato della droga nel Napoletano continua a cambiare pelle. Appena 24 ore dopo il sequestro del “white hash” a Pozzuoli, i carabinieri hanno intercettato a Melito di Napoli un'altra variante di hashish ad elevata concentrazione di THC: il cosiddetto “frozen hashish”, che sul mercato illegale può raggiungere prezzi fino a 80 euro al grammo.

A finire in manette è Giuseppe Raimondo, classe 2001, già noto alle forze dell'ordine, arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Lo scambio sospetto nella Smart

È pomeriggio quando i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano in Campania, durante un servizio in via dei Gerani a Melito, notano una Smart ForTwo con due persone a bordo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

I due sembrano intenti a scambiarsi qualcosa e i carabinieri decidono di intervenire. Il passeggero è un 24enne incensurato, indicato dagli investigatori come cliente. Addosso al conducente vengono invece trovati circa 290 euro in banconote di diverso taglio.

Il controllo viene quindi esteso all'automobile. Nel vano portaoggetti i militari scoprono un doppio fondo utilizzato per nascondere la droga: all'interno ci sono 11 bustine di marijuana, per complessivi 75 grammi, e nove bustine di hashish per altri 62 grammi.

In casa la scoperta del “frozen hashish”

La perquisizione prosegue nell'abitazione del 25enne, dove vengono trovate altre sette bustine di marijuana, per un peso di 34 grammi, e otto confezioni di hashish per complessivi 40 grammi.

È qui che arriva la scoperta più significativa: sette bustine contenenti 45 grammi di “frozen hashish” ad alto contenuto di THC.

Sequestrati anche telefoni cellulari, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Il frozen è una resina ottenuta attraverso particolari lavorazioni a freddo finalizzate a preservare e concentrare le componenti resinose della cannabis. Un prodotto ricercato sul mercato illegale proprio per l'elevata concentrazione di principio attivo e per il quale vengono indicati prezzi che possono arrivare fino a 80 euro per un solo grammo.

Due sequestri in 24 ore

Il ritrovamento assume particolare rilievo perché arriva ad appena un giorno dall'operazione condotta a Pozzuoli, dove i carabinieri avevano sequestrato sette grammi di “white hash”, altra tipologia di hashish caratterizzata da un'elevata concentrazione di THC.

Due operazioni differenti che, secondo gli investigatori, fotografano una stessa tendenza: la presenza sul mercato di derivati della cannabis sempre più concentrati, sofisticati e costosi.

Raimondo è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire provenienza e canali di distribuzione della droga sequestrata.