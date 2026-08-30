Ischia, controlli a tappeto dei Carabinieri: denunce per affitti abusivi, armi e furti

A cura della Redazione

Notte di controlli a tappeto sull'isola d'Ischia. I Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno messo in campo un dispositivo particolarmente consistente, concentrando l'attenzione soprattutto nelle zone dove movida e turismo fanno aumentare considerevolmente la popolazione presente sull'isola.

Il bilancio è di 393 persone identificate e 176 veicoli controllati, con diverse denunce e sanzioni.

Tra le persone finite nei guai c'è un 20enne, denunciato per porto abusivo di armi: durante il controllo i militari gli hanno trovato addosso un tirapugni in metallo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Denunciato anche un 30enne che avrebbe mostrato ai Carabinieri una carta d'identità elettronica priva del microchip.

Due 20enni sorprese con cosmetici nella borsa

Controlli anche a Barano d'Ischia, dove due ragazze di 20 anni sono state sorprese mentre tentavano di uscire da un minimarket.

All'interno della loro borsa i militari hanno trovato alcuni prodotti cosmetici. Per entrambe è scattata la denuncia.

Un 43enne è stato invece sanzionato perché, nonostante il divieto di sbarco e circolazione sull'isola previsto per i veicoli dei residenti in Campania, viaggiava a bordo di una moto a noleggio con targa polacca.

I controlli alla circolazione stradale hanno portato complessivamente a 11 sanzioni, per un importo di circa 3mila euro.

Affitti ai turisti senza comunicazioni: otto denunce

Particolare attenzione è stata dedicata anche al fenomeno delle locazioni turistiche irregolari.

Otto persone sono state denunciate perché, secondo quanto accertato dai Carabinieri, concedevano in locazione le proprie abitazioni ai turisti senza effettuare le comunicazioni previste alle autorità.

Un fronte sul quale i militari stanno intensificando le verifiche proprio durante il periodo di maggiore afflusso turistico sull'isola.

Casamicciola, sospeso uno stabilimento balneare

L'operazione della notte si aggiunge ai controlli effettuati dai Carabinieri nei giorni precedenti.

A Casamicciola Terme è stato sospeso uno stabilimento balneare ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza è stato adottato sulla base delle informazioni raccolte dai militari della locale stazione. Il titolare è stato inoltre denunciato per apertura abusiva di luoghi di spettacolo o intrattenimento.

Forio, cantiere abusivo scoperto dall'elicottero dei Carabinieri

Prosegue anche l'attività contro l'abusivismo edilizio.

A Forio è stato l'elicottero dell'Arma, durante un sorvolo, a individuare un cantiere ritenuto abusivo.

I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire una struttura in cemento in fase di realizzazione all'interno di un'area sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali. Due persone sono state denunciate.

Non si tratta di un episodio isolato. Dall'inizio del 2026, infatti, i Carabinieri hanno denunciato sull'isola 20 persone per abusivismo edilizio.

Gli interventi contestati comprendono scavi nella roccia e sbancamenti di terreno finalizzati alla realizzazione di cantieri e lavori abusivi per costruire o ampliare strutture abitative, ricettive o commerciali, in alcuni casi anche nelle zone più impervie dell'isola e senza le necessarie autorizzazioni.

L'attenzione dei Carabinieri resta alta e i controlli proseguiranno anche nelle prossime ore, con particolare attenzione alle aree interessate dalla movida, alle attività turistiche, alla circolazione stradale e al contrasto dell'abusivismo.