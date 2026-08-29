YMA-latte

Al via la XXXI edizione di Pomigliano Jazz in Campania

Al via la XXXI edizione di Pomigliano Jazz in Campania

La rete di Ospitalità Diffusa - AreV-OD - è hospitality partner anche quest'anno

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Con il Concerto al tramonto - Raiz e Solis String Quartet - sul cratere del Vesuvio, il giorno 30 agosto 'prossimo prenderà ufficialmente avvio la XXXI edizione di Pomigliano Jazz in Campania.

L'evento si conferma, anche con il programma di quest'anno, rassegna musicale di altissimo prestigio nel panorama nazionale. Il Festival, inoltre, con il suo articolato programma si pone quale straordinario promotore di conoscenza delle bellezze e delle peculiarità dei luoghi nel vesuviano, e non solo, anche in chiave turistica.

La rete di Ospitalità Diffusa per un Turismo di Qualità - AreV-OD - è hospitality partner anche per quest'anno. Un'associazione che raggruppa strutture ricettive extra-alberghiere ed operatori turistici imprenditoriali e culturali dell'area vesuviana, uniti in un Patto per l'Accoglienza ed il Benessere degli ospiti sul territorio vesuviano.

Quest'anno il Patto si è arricchito della web app "GO VESUVIUS" (https://govesuvius.it/), ideata per accompagnare l'ospite alla scoperta di luoghi, Itinerari (anche quelli "off", meno conosciuti), eventi, sapori tipici, ospitalità autentica, esperienze uniche.

"Siamo grati al Pomigliano Jazz ed onorati per l'opportunità concessa con la collaborazione - afferma l'avv. Aldo Avvisati, presidente dell'Associzione - Potrete seguire il programma dei concerti su GO VESUVIUS".

TORRESETTE AI

Vuoi approfondire questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI qualsiasi informazione su questa storia o su altre notizie pubblicate da TorreSette.

Suggerimenti

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE