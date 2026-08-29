Al via la XXXI edizione di Pomigliano Jazz in Campania

Con il Concerto al tramonto - Raiz e Solis String Quartet - sul cratere del Vesuvio, il giorno 30 agosto 'prossimo prenderà ufficialmente avvio la XXXI edizione di Pomigliano Jazz in Campania.
L'evento si conferma, anche con il programma di quest'anno, rassegna musicale di altissimo prestigio nel panorama nazionale. Il Festival, inoltre, con il suo articolato programma si pone quale straordinario promotore di conoscenza delle bellezze e delle peculiarità dei luoghi nel vesuviano, e non solo, anche in chiave turistica.
La rete di Ospitalità Diffusa per un Turismo di Qualità - AreV-OD - è hospitality partner anche per quest'anno. Un'associazione che raggruppa strutture ricettive extra-alberghiere ed operatori turistici imprenditoriali e culturali dell'area vesuviana, uniti in un Patto per l'Accoglienza ed il Benessere degli ospiti sul territorio vesuviano.
Quest'anno il Patto si è arricchito della web app "GO VESUVIUS" (https://govesuvius.it/), ideata per accompagnare l'ospite alla scoperta di luoghi, Itinerari (anche quelli "off", meno conosciuti), eventi, sapori tipici, ospitalità autentica, esperienze uniche.
"Siamo grati al Pomigliano Jazz ed onorati per l'opportunità concessa con la collaborazione - afferma l'avv. Aldo Avvisati, presidente dell'Associzione - Potrete seguire il programma dei concerti su GO VESUVIUS".