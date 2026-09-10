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Giugliano, colpisce la moglie con un oggetto contundente: 15 giorni di prognosi

Giugliano, colpisce la moglie con un oggetto contundente: 15 giorni di prognosi

Denunciato il 39enne per lesioni aggravate e minaccia a personale sanitario

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Ha colpito la moglie con un oggetto contundente, lei è finita in ospedale.

Durante il ricovero della donna nel pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano, l’uomo avrebbe preteso di entrare nell’ambulatorio, creando disordine nell’area triage. Il 39enne giuglianese avrebbe anche insultato e minacciato il personale sanitario

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Giugliano in Campania che hanno denunciato il 39enne per lesioni aggravate e minaccia a personale sanitario.

La vittima se la caverà con 15 giorni di prognosi

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