Giugliano, picchia l'ex davanti al figlio di 6 anni: «Papi no», ma lui lo spinge e aggredisce la donna

A cura della Redazione

Un bambino di appena 6 anni che abbraccia il padre nel disperato tentativo di fermarlo. «Papi no, papi no», continua a ripetergli. Ma l'uomo lo spinge e si avventa contro la sua ex compagna, colpendola ripetutamente con calci e pugni.

È la drammatica scena che fa da sfondo a un episodio di violenza avvenuto a Giugliano, culminato nell'arresto di un 32enne da parte dei Carabinieri.

L'aggressione davanti al bambino

Sono quasi le 17 quando, secondo quanto ricostruito, l'uomo aggredisce l'ex compagna. Il loro bambino prova a trattenerlo abbracciandolo, ma senza riuscirci. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La donna viene colpita anche al volto e, mentre è a terra, urla il nome di una vicina nella speranza che possa intervenire in suo aiuto.

Trasportata successivamente in ospedale, le viene diagnosticata anche la frattura di una costola. Sarà dimessa dal pronto soccorso con una prognosi di 30 giorni.

Il racconto ai Carabinieri

Poche ore dopo, intorno alle 22, la vittima si presenta alla stazione dei Carabinieri di Pozzuoli. Ha il volto tumefatto e decide di raccontare quanto avrebbe subito nel corso del tempo.

Quella avvenuta a Giugliano, infatti, secondo la denuncia della donna, non sarebbe stata la prima aggressione. Ai militari riferisce di mesi e anni di vessazioni e di vivere dal 2023 con il timore di essere seguita o aggredita dall'ex compagno.

Questa volta, però, ad assistere alla violenza e a tentare persino di impedirla è stato anche il loro bambino.

Il 32enne rintracciato e arrestato

Raccolta la denuncia, i Carabinieri si mettono alla ricerca dell'uomo, riuscendo a rintracciarlo.

Il 32enne viene arrestato in flagranza differita con le accuse di atti persecutori e lesioni e trasferito in carcere, in attesa di comparire davanti al giudice.