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Forio, scontro tra moto ed e-bike: muore un uomo di 39 anni

Forio, scontro tra moto ed e-bike: muore un uomo di 39 anni

L’incidente nella notte in via Provinciale Panza. Ferito un ragazzo di 21 anni, ricoverato al Rizzoli ma non in pericolo di vita

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Un uomo di 39 anni, residente a Forio, è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in via Provinciale Panza.

La dinamica ancora da chiarire

Secondo una prima ricostruzione, ancora in corso di verifica, il 39enne viaggiava in sella a una moto quando si sarebbe scontrato con una e-bike proveniente dal senso opposto di marcia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Forio e i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Ischia, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il decesso all’ospedale Rizzoli

Il motociclista è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove è morto a causa delle lesioni riportate.

Nello stesso ospedale è stato condotto anche il 21enne che viaggiava sull’e-bike. Il giovane è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Moto sequestrata e salma a disposizione dell’autorità giudiziaria

La moto coinvolta nell’incidente è stata sottoposta a sequestro. La salma del 39enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà gli ulteriori accertamenti da eseguire.

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