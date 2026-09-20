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Giugliano, segnala un incidente stradale e viene investito: muore 22enne

Giugliano, segnala un incidente stradale e viene investito: muore 22enne

L'auto con due giovani a bordo sarebbe finita contro un guardrail

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Questa mattina i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono intervenuti al km 42+500 della SS7 quater per un incidente mortale (territorio frazione Varcaturo di Giugliano in Campania) .

Una Golf, per motivi in corso di accertamento, sarebbe finita contro il guardrail. Le due persone all’interno (un 22enne di San Cipriano D’Aversa e 20enne di Casal di Principe) sarebbero uscite dall’abitacolo per segnalare l’incidente agli altri veicoli in transito.

In quel momento, un’auto di passaggio avrebbe investito il 22enne, uccidendolo sul colpo.

Indagini in corso per ricostruire l’intera vicenda.

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