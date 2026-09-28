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Campania, boom di adesioni al Sindacato Medici Italiani: 200 nuovi iscritti in meno di nove mesi

Campania, boom di adesioni al Sindacato Medici Italiani: 200 nuovi iscritti in meno di nove mesi

Lo SMI raggiunge quota 500 iscritti nella medicina convenzionata. Il segretario nazionale Mario Iovane, originario di Torre Annunziata: «Una crescente richiesta di tutela da parte dei medici»

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Cresce in Campania il Sindacato Medici Italiani (SMI). Secondo i dati diffusi dall’organizzazione sindacale, da gennaio 2026 sono stati registrati 200 nuovi iscritti in meno di nove mesi, portando a 500 il numero complessivo delle adesioni nella sola area della medicina convenzionata.

Un risultato che, sempre secondo quanto comunicato dallo SMI, collocherebbe la Campania al primo posto in Italia per numero di iscritti nel settore della medicina convenzionata.

Iovane: «Un risultato eccezionale»

A sottolineare la crescita è Mario Iovane, originario di Torre Annunziata e segretario nazionale organizzativo dello SMI, che parla di un «risultato eccezionale».

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Iovane ha ringraziato le strutture provinciali e aziendali per il lavoro svolto negli ultimi mesi nelle vertenze e nell’organizzazione delle iniziative sindacali, a partire dalle manifestazioni tenutesi a Napoli e dallo sciopero del 15 e 16 settembre.

La crescita delle adesioni, sottolinea il sindacato, ha interessato l’intero territorio regionale.

Il ruolo delle strutture territoriali

Iovane evidenzia in particolare il lavoro del segretario regionale Giovanni Senese, anche segretario aziendale della Napoli Sud 3, insieme a quello di Salvatore Caiazza, segretario aziendale della Napoli 2 Nord, Pasquale Contaldi per Salerno e Pasquale Persico per Caserta, oltre all’attività degli altri responsabili aziendali.

Verso il Congresso nazionale di ottobre

Per lo SMI, l'aumento degli iscritti arriva alla vigilia di un altro importante appuntamento.

«Questa crescita rappresenta un buon viatico per il nostro Congresso nazionale di ottobre. Dalla nostra regione daremo un grande contributo al suo svolgimento», afferma Giovanni Senese.

Il segretario regionale interpreta le 200 nuove adesioni anche come il segnale di una crescente richiesta di rappresentanza da parte della categoria.

«I nuovi 200 iscritti in Campania allo SMI rappresentano una richiesta di tutela che i medici chiedono. Il nostro impegno a tutela della categoria medica continuerà e sarà ancora più puntuale», conclude Senese.

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