Caivano, insetti e vermi negli alimenti destinati ai minori: sospeso un deposito

A cura della Redazione

Insetti all’interno dei recipienti e vermi nelle buste di farina. È quanto avrebbero scoperto i Carabinieri durante un controllo effettuato questa mattina in alcune comunità per minori di Caivano.

L’operazione ha interessato cinque strutture socio-assistenziali gestite dalla stessa cooperativa ed è stata condotta dai militari della Stazione dei Carabinieri di Caivano, insieme al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli e ai servizi sociali del Comune.

Controllate cinque comunità per minori

Nel mirino sono finite due comunità alloggio e tre comunità educative per minori, tutte riconducibili alla medesima cooperativa. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le irregolarità più significative sarebbero emerse durante le ispezioni condotte in due delle cinque strutture e riguarderebbero la conservazione e la gestione degli alimenti destinati ai ragazzi ospitati.

Insetti nei recipienti e vermi nella farina

Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri avrebbero rinvenuto recipienti contenenti insetti e confezioni di farina con la presenza di vermi.

A seguito delle condizioni riscontrate, è stata disposta la sospensione di un deposito alimentare, ritenuto non conforme agli standard igienico-sanitari previsti dalla normativa europea in materia di sicurezza degli alimenti.

Bloccati circa 500 chili di prodotti

È scattato anche il divieto di immissione in commercio per circa 500 chili di prodotti alimentari, tra cibi secchi, freschi, congelati e surgelati.

Secondo quanto emerso dai controlli, gli alimenti erano privi della documentazione necessaria a garantirne tracciabilità e conformità sanitaria.

Denunciata la responsabile della cooperativa

I Carabinieri hanno denunciato la responsabile legale della cooperativa, una 37enne originaria di Maddaloni, per la presunta violazione delle norme in materia di igiene degli alimenti. Nei suoi confronti sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per complessivi 4mila euro.

Della vicenda è stata informata l’Autorità giudiziaria, mentre il Nas di Napoli prosegue gli accertamenti di propria competenza.

La Stazione dei Carabinieri di Caivano provvederà, infine, a informare l’autorità amministrativa dopo avere completato l’acquisizione della documentazione relativa alle strutture sottoposte a controllo.