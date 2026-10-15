YMA-latte

Arzano, distrutti dalle fiamme sei camper: indagano i Carabinieri

Arzano, distrutti dalle fiamme sei camper: indagano i Carabinieri

I mezzi, parcheggiati in una struttura adibita a rimessaggio, sono andati completamente distrutti

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

In fiamme sei camper all’interno di un capannone adibito a rimessaggio in via Ferdinando Grazioso 19 ad Arzano.

Nella notte i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti all’interno di una struttura dove i camper erano parcheggiati. Gli autocaravan sono andati distrutti e le fiamme domate dai Vigili del Fuoco.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’area fino a nuove disposizioni. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma per verificare la causa dell’incendio e le eventuali responsabilità.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Vedi prima le notizie che ti interessano

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE