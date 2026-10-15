Arzano, distrutti dalle fiamme sei camper: indagano i Carabinieri

A cura della Redazione

In fiamme sei camper all’interno di un capannone adibito a rimessaggio in via Ferdinando Grazioso 19 ad Arzano.

Nella notte i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti all’interno di una struttura dove i camper erano parcheggiati. Gli autocaravan sono andati distrutti e le fiamme domate dai Vigili del Fuoco.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’area fino a nuove disposizioni. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma per verificare la causa dell’incendio e le eventuali responsabilità.